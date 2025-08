Tomasz Strzelczyk to lubiany i ceniony twórca internetowy, który na swoim kanale na YouTube dzieli się z widzami przepisami na różnego rodzaje smaczne posiłki . Mężczyzna wybrał się nad polskie morze , by w kilku miejscowościach rozkoszować się m.in. smażonymi i wędzonymi rybami .

Z kolei Tomasz Strzelczyk wychodzi z założenia, że to nieprawda, a brak konkretnej informacji w smażalni czy restauracji, że czarniak sprzedawany jest pod nazwą dorsz , to wprowadzanie konsumentów w błąd . Tym bardziej, że jak zauważa kucharz, czarniak jest od dorsza dużo tańszy .

Kucharz postanowił dokładnie wyjaśnić, jakie są charakterystyczne różnice między dorszem i czarniakiem. "Nazwa handlowa, którą przytuliliśmy w 2015 roku - czarniaka - to dorsz czarny. Jeżeli handlowcy tak chcą to nazywać, to muszą pisać na opakowaniach i w karcie menu, jeżeli jest to restauracja, żeby nie wprowadzać konsumentów i klientów w błąd, wpisując tylko dorsz, a podając czarniaka. Czarniak dorszem nie jest" - dodaje Tomasz Strzelczyk.