Odrobina nieuwagi może sprawić, że zwykły spacer z psem w zimie może stać się początkiem poważnych problem. Zarówno niskie temperatury, jak i rozrzucane środki, mające roztopić zalegający na chodnikach lód nie są dobre dla naszych czworonogów. Jak zadbać o psa zimą?

Konsultacja z weterynarzem

Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, zapytajcie swojego weterynarza o to, jak długo wasz pies może przebywać na śniegu i ile powinny maksymalnie trwać spacery w zimie. Specjalista znający stan zdrowia waszego pupila będzie najlepiej wiedział, jak ochronić go przed zimowymi warunkami.

Uwaga na lód

Psy nie są najlepszymi łyżwiarzami. Dla nas odrobina lodu nie stanowi wyzwania, szczególnie jeśli jesteśmy wyposażeni w odpowiednie buty.

Dla psa niespodziewany poślizg to nie tylko potężna dawka stresu. Ale ryzyko nabawienia się otarć bądź bolesnego upadku. Lepiej unikać oblodzonych powierzchni na spacerze.

Nie za długo

Nie wolno przesadzać z zimowymi spacerami i zabawami na śniegu, nawet jeśli pies wygląda na zadowolonego podczas tarzania się w białym puchu.

Jako odpowiedzialni właściciele musimy czasem pomyśleć za naszego podopiecznego, który niekoniecznie musi odczuwać wyziębienie organizmu. Im niższa temperatura, tym bardziej powinno się ograniczyć czas przebywania na zewnątrz.

Tutaj dochodzi także kwestia ubranek, uważanych przez niektórych za fanaberię czy ekstrawagancję. Jednak rasy nie posiadające podszerstka nie są w odpowiednim stopniu dostosowane do ciężkich warunków zimowych. O ile można spierać się co do estetyki takiego rozwiązania, o tyle pomaga ono chronić psa przed mrozem.



Smarowanie i mycie

Dwie rzeczy, które mogą zagrozić waszemu psu w zimie to mróz i sól rozsypywana po to, by rozmiękczyć warstwę lodu na chodnikach i ulicach.

Przed spacerem warto posmarować psie opuszki olejem, chroniącym przed tym, co leży zimą na ziemi. Najlepsze w tym celu będą mieszanki, w skład których wchodzą oleje z migdałów, konopny, lawendowy, kokosowy, ekstrakt z rozmarynu czy masło shea. W ostateczności wystarczy sam olej kokosowy.

Po powrocie koniecznie umyjcie łapy swojego pupila, osuszcie je, a opuszki posmarujcie witaminą A, aby wyczyścić je z resztek soli i wszystkiego, co dostanie się tam podczas spaceru.

Nie zostawiaj psa na zewnątrz na całą noc

Niektórym może się to wydawać nie do pomyślenia, ale są tacy, którzy nawet podczas siarczystych mrozów trzymają swoje psy na zewnątrz.

Nawet jeśli nie mamy w domu miejsca dla czworonoga, dobrze zapewnić mu schronienie. Pies nie potrzebuje luksusów - wystarczy odrobina ciepła i miejsce, gdzie może schronić się przed wiatrem, a woda nie zamarza w misce.

