W Kijowie stanął pierwszy eko automat gromadzący karmę dla bezdomnych zwierząt

Na ten znakomity pomysł wpadła ukraińska organizacja charytatywna Yapomoga. Ich automat, w zamian za puste butelki PET, gromadzi karmę dla potrzebujących zwierzaków i zachęca do recyclingu.

Zdjęcie Nowy automat fundacji Yapomoga pomaga bezdomnym zwierzakom /123RF/PICSEL

YapomogaBox to nowa, ulepszona wersja automatów, które już od jakiegoś czasu można było spotkać w Kijowie. Były one jednak zwykłymi dystrybutorami karmy, która wpadała do umieszczonych na dole misek, zaraz po wrzuceniu do automatu pustych butelek PET. To rozwiązanie miało swoje wady - z karmy korzystały często pieski spacerujące ze swoimi opiekunami lub ptaki, którym granulat mocno szkodził. Bezdomne zwierzaki często nie zdążyły nawet załapać się na poczęstunek.

Ulepszony automat działa na innej zasadzie - zebrana karma jest co kilka dni przekazywana do organizacji prozwierzęcnych oraz lokalnych schronisk - pracownicy fundacji mają więc pewność, że trafia do najbardziej potrzebujących. W pierwszych dniach działania automat zebrał aż 42 kg plastiku i 7 kg karmy! To jednak nie wszystko! Chętni, którzy chcą jeszcze mocniej pomóc zwierzakom, mogą zbierać również "punkty dobra" i fundować w ten sposób środki do odrobaczania bezdomniaków.

Działacze fundacji wyjaśniają, że chcą zrobić wszystko, co w ich mocy, by położyć solidny fundament pod edukację ekologiczną młodego pokolenia, wrażliwego i odpowiedzialnego społecznie. My jesteśmy na tak i czekamy na pierwsze tego typu automaty w Polsce!



