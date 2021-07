Wir pyłowy kontra piłkarze

Mimo że wir pyłowy na boisku pojawił się niespodziewanie, to jeden z kibiców zdążył zarejestrować całą sytuację. Nagranie ukazuje przebieg zdarzeń. Widać na nim, że powstałe zjawisko skutecznie przepędziło z boiska piłkarzy dwóch drużyn.

Instagram Wideo

Gdy tylko wir pyłowy przemierzył całe boisko, nagle się rozproszył. Najprawdopodobniej nikt nie ucierpiał.



Jak powstaje wir pyłowy?

Wir pyłowy nazywany jest również diabełkiem pyłowym. Zazwyczaj przybiera postać rotującej kolumny pyłu.



Z wirem pyłowym najczęściej można się spotkać na stepach oraz terenach pustynnych. Jego występowanie jest uzależnione od słonecznej pogody i nie jest on związany z burzą.



Powstawanie diabełka pyłowego opiera się na nagrzewaniu powierzchni Ziemi. W ten sposób powstaje duży pionowy gradient temperatury, który sprawia, że nad jej powierzchnią unoszą się cząsteczki pyłu i piasku.



Wir pyłowy odznacza się niewielką średnicą, natomiast jego wysokość waha się do kilkudziesięciu do kilkuset metrów. Czas życia wiru pyłowego to kilka lub kilkanaście minut.





Reklama

Zdjęcie Wir pyłowy można spotkać w upalny dzień na pustyni / 123RF/PICSEL

Czytaj więcej:



Katie Hopkins deportowana z Australii za złamanie zasad kwarantanny



Perseidy 2021. Kiedy i gdzie będzie można je zobaczyć?



Szczyt głupoty! Turyści jeżdżą w najgorętsze miejsca i robią zdjęcia z termometrem



Zobacz także: