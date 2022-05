Wizjonerka Aida z kolejnym ważnym przesłaniem dla Polaków

Kim jest wróżka Aida?

Aida Kosojan-Przybysz to Gruzinka ormiańskiego pochodzenia, która swoje życie na stałe związała z Polską. Jest jedną z najbardziej znanych jasnowidzących w naszym kraju. Zdolności do przepowiadania przyszłości w jej rodzinie dziedziczone są od wieków i ujawniają się u najstarszej córki, w co drugim pokoleniu. Sama Aida często powtarza, że nie jest wróżką i nie ogłasza się jako taka. Podkreśla jednocześnie, że nigdy nie wydała na reklamę ani grosza, bo ci, którzy mają do niej trafić — trafią.

Nowe przesłanie Aidy w piątek 13 maja 2022 r.

W swoim najnowszym wpisie w mediach społecznościowych wróżka Aida zwróciła Polakom uwagę na niezwykle istotny element życia, o którym wielu z nas, w ferworze walki z codziennością, zapomina. Ormiańska wizjonerka przypomina o znaczeniu czasu w naszym życiu. Aida Kosjan-Przybysz jednoznacznie podkreśla, że czas w zasadzie jest całym naszym życiem, a więc nigdy nie powinniśmy mówić, że nie mamy na coś czasu, bo to tak, jakbyśmy powiedzieli, że nie mamy czasu żyć.



Instagram Post

W kolejnych słowach wizjonerka Aida zwraca także uwagę, że nie powinniśmy naśladować innych. Każdy powinien przeżyć życie w swoim tempie.

O przesłaniu wróżki Aidy warto pamiętać nie tylko w weekend, a może właśnie szczególnie powinniśmy wziąć je pod uwagę w tygodniu pracy, kiedy wielu z nas powtarza, że nie ma czasu na odpoczynek, pracę, spacer czy zabawę z dziećmi.



***

