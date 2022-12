Wizjonerka Aida zwróciła się do Polaków. Jej słowa dają do myślenia

Aida Kosojan-Przybysz jest niewątpliwie najbardziej znaną jasnowidzką w Polsce. Wizjonerka ormiańskiego pochodzenia często podkreśla, że dar jasnowidzenia był przekazywany w jej rodzinie z pokolenia na pokolenie. - Od pokoleń wiemy, że widzimy więcej, czujemy więcej i przekazujemy. Nie jesteśmy tylko od razu tego świadomi - zdradziła w jednym z wywiadów Aida.

Jasnowidzka regularnie dzieli się swoimi wizjami, przemyśleniami i przesłaniami ze swoimi obserwatorami w mediach społecznościowych. Tym razem znów wysyła piękne przesłanie do kobiet, które postrzegają siebie przez pryzmat otoczenia, zatracając w tym swoją własną osobowość.

Reklama

Zobacz również: Aida apeluje do fanów i mówi o najbliższych tygodniach!

Przesłanie Aidy: "Bądź prawdą w sobie i o sobie"

Tym razem przesłanie ormiańskiej jasnowidzki dotyczy tego, jak oddzielić opinie innych ludzi na nasz temat od tego, co tak naprawdę jest w nas.



Ile masz siebie w sobie? Czy jesteś trochę jak chciała mama? A może trochę jak chciał tata? A może trochę jak chciał partner/partnerka? A może jesteś kimś, kogo chce widzieć otoczenie? Czy jesteś szczęśliwy / szczęśliwa? Szczęście znajdzie cię dopiero, gdy podasz mu swój prawdziwy adres. Jest nim: Twoje serce. Twoje spojrzenie pełne ciebie. Twoja dusza. Twój umysł, nieskażony cudzymi wpływami i oczekiwaniami. Bądź sobą! Bądź prawdą w sobie i o sobie. Twój adres to Ty. Aida. brzmi przesłanie Aidy

Szczególnie cenne wydają się być słowa: "Szczęście znajdzie cię dopiero, gdy podasz mu swój prawdziwy adres. Jest nim: Twoje serce. Twoje spojrzenie pełne ciebie. Twoja dusza. Twój umysł, nieskażony cudzymi wpływami i oczekiwaniami. Bądź sobą! Bądź prawdą w sobie i o sobie. Twój adres to Ty". Jest ono wyjątkowo ważne w czasach, gdy nasze decyzje są dyktowane chęcią zadowolenia wyłącznie ludzi dookoła nas. Zdarza się wówczas, że zapominamy o własnym szczęściu i zatracamy się w myślach dotyczących opinii innych ludzi na nasz temat.

Instagram Post Rozwiń

Odpowiedź na nasze rozterki zawsze znajduje się w naszym wnętrzu, a słowa Aidy tylko potwierdzają, że najwyższy czas pozbyć się poczucia, że należymy do innych ludzi.

Pod postem nie brakuje słów wdzięczności za mądrość życiową wizjonerki i cenne wskazówki na życie, które mogą odmienić codzienność wielu ludzi. "Łzy same lecą... Dziękuje za to przypomnienie... Dużo pracy przede mną", "W samo serce", "Daje do myślenia... dziękuje", "Dziękuję. Potrzebowałam tych słów dzisiaj".

Zobacz również:

Przepowiednia dla Polski sprzed 100 lat. Oto, co zobaczyła Maria Szpyrkówna!