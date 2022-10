11 października poznaliśmy ceny maksymalne za prąd, które będą obowiązywać od 1 grudnia 2022 do końca 2023 roku. Zgodnie z projektem ustawy o środkach nadzwyczajnych, który ma chronić portfele Polaków, po przekroczeniu limitu zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, cena maksymalna prądu wyniesie 699 zł/MWh.

To optymistyczna wiadomość dla wszystkich Polaków, którzy nie mieszczą się w standardowym limicie zużycia prądu do 2000 kWh, uprawniającego do rozliczania się po zamrożonych cenach prądu na poziomie z 2022 roku. Warto jednak upewnić się, czy aby na pewno nie przysługują nam wyższe limity zużycia prądu.

Dla kogo wyższe limity zużycia energii elektrycznej? Skorzystają trzy grupy Polaków

Zamrożenie cen prądu na poziomie powyższej 2 tys. kWh zużycia rocznego w gospodarstwie domowym przysługuje trzem konkretnym grupom Polaków. Są to odpowiednio:

2600 kWh/ rok - w przypadku gospodarstw domowych zamieszkiwanych przez osoby z niepełnosprawnością

3000 kWh/ rok - w przypadku tzw. "rodzin trzy plus", którym przysługuje Karta Dużej Rodziny

3000 kWh/ rok - w przypadku gospodarstw rolniczych

Polski rząd chce dodatkowo nagradzać rodziny, które wykażą się oszczędnością zużycia energii elektrycznej. Gospodarstwa domowe, które w 2023 r. nie przekroczą poziomu 90% zużycia prądu z 2022 roku, w 2024 roku mogą liczyć na zniżkę w wysokości 10% całkowitych kosztów zużycia energii elektrycznej z 2023 roku.

Wniosek o zamrożenie cen prądu. Czy każdy musi go złożyć?

Wniosek o zamrożenie cen prądu to oświadczenie uprawniające wybrane grupy Polaków do skorzystania z wyższych limitów zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie domowym do 2,6 MWh i 3 MWh rocznie. Dla limitu podstawowego zużycia energii elektrycznej do 2000 kWh nie składa się żadnego wniosku.

Osoby, które są jednak uprawnione, aby ubiegać się o zamrożenie cen powyżej tego progu, muszą złożyć wypełniony dokument o nazwie "Oświadczenie o spełnianiu przez odbiorcę warunków pozwalających na uznanie go za odbiorcę uprawnionego".

Gdzie składać wniosek o zamrożenie cen prądu? Nie trzeba robić tego osobiście

Wniosek o zamrożenie cen prądu trzeba dostarczyć do spółki energetycznej, w której rozlicza się dane gospodarstwo domowe. Dokumenty można przynieść do instytucji osobiście i wówczas zanosimy go w formie papierowej opatrzonej własnoręcznym podpisem. Istnieje jednak również możliwość, przesłania ich pocztą i wtedy także obowiązuje tradycyjna forma.

Polacy mogą również wysłać wniosek o zamrożenie cen prądu pocztą elektroniczną z wykorzystaniem profilu zaufanego albo podpisu elektronicznego.

Do kiedy wniosek o zamrożenie cen prądu musi zostać złożony?

Dokumenty warto dostarczyć jak najszybciej, jednak do tam nie później niż do 30 czerwca 2023 roku w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia, w którym spełnione zostały przesłanki ustawowe (np. od dnia otrzymania Karty Dużej Rodziny po urodzeniu trzeciego dziecka).

W takiej sytuacji rodzinę zamrożenie cen prądu będzie obowiązywało daną rodzinę jedynie w zakresie standardowego limitu zużycia energii elektrycznej - do 2000 kWh na rok.

Wnioski o zamrożenie cen prądu - dokumenty, które są potrzebne

Jakie dokumenty są dodatkowo potrzebne, poza wnioskiem o zamrożenie cen prądu, aby móc skorzystać z niższych cen energii elektrycznej?

duże rodziny - powinny dostarczyć skan Karty Dużej Rodziny wraz z ważnym numerem seryjny dokumentu,

gospodarstwa domowe zamieszkiwane przez osoby z niepełnosprawnością - orzeczenie o stopniu tejże niepełnosprawności, o ile zakład energetyczny się tego domaga,

rolnicy - muszą dołączyć kopię decyzji o wymierzeniu podatku rolnego za 2022 rok.

Jakich błędów nie popełniać? Tak wypełnione wnioski zostaną odrzucone

Wnioski o wyższe limity zużycia prądu, wypełnione niezgodnie z prawdą, zostaną oczywiście odrzucone. Podobnie jak te niepodpisane lub oddane po terminie.

Trzeba pamiętać, że za przedstawianie nieprawdziwych informacji grozi odpowiedzialność karna, a przedsiębiorstwo energetyczne może poprosić daną osobę o przedstawienia do wglądu oryginałów niniejszych dokumentów w celu weryfikacji danych.

Osoba składająca oświadczenie zobowiązana jest zresztą do wniosku dołączyć klauzulę z Kodeksu Karnego:

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. karny.” - Kodeks Karny

