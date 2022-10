Istotną część comiesięcznych wydatków stanowi suma, która widnieje na rachunku za energię elektryczną. Prąd jednak systematycznie drożeje, a jedynym sposobem na zaoszczędzenie jest zmniejszenie jego zużycia.

Na prądzie możemy zaoszczędzić przede wszystkim w kuchni. To tam posiadamy bowiem wiele zasilanych energią elektryczną sprzętów, jak lodówka, zmywarka, piekarnik czy płyta indukcyjna. Urządzenia te pozwalają na ogromne zaoszczędzenie czasu, ale ich udział w wysokich rachunkach jest niebagatelny. Jak więc oszczędzać na prądzie w kuchni? Oto odpowiedź.

Jak oszczędnie używać kuchenki elektrycznej?

Kuchenka elektryczna znajduje się obecnie w niemal każdym domu i mieszkaniu. Warto używać jej z głową. W ten sposób można bowiem pokaźnie zaoszczędzić na rachunkach.

Podstawą przyrządzania posiłków niech będzie krojenie wszelkich warzyw na mniejsze części, co znacznie przyspieszy proces ich gotowania. Co więcej, każdorazowo warto stosować pokrywki. W ten sposób zapobiegniemy uciekaniu ciepła.

Zdjęcie Warzywa do gotowania warto kroić na niewielkie kawałki / 123RF/PICSEL

Kuchenka elektryczna powinna być zawsze czysta. Myjmy ją systematycznie, gdyż nagromadzony na palnikach brud utrudni przepływ ciepła, co sprawi, że sprzęt będzie pochłaniał więcej energii elektrycznej.

Pole grzewcze warto wyłączać kilka chwil przed zakończeniem gotowania. Co więcej, w trakcie gotowania wykorzystujmy tylko tyle wody, ile faktycznie potrzebujemy. Każdorazowo dostosowujmy średnicę naczynia do wielkości płyty grzewczej. W przeciwnym razie możemy zmarnować nawet 20 proc. energii.

W przypadku przygotowywania makaronu, wodę warto uprzednio zagotować w czajniku elektrycznym. W ten sposób zużyjemy nawet o 20 proc. mniej prądu, niż gotując wodę w garnku.

Zdjęcie Zwróć na to uwagę, gdy będziesz używać piekarnika / 123RF/PICSEL

Podczas pieczenia warto zwrócić uwagę na to, aby jak najrzadziej otwierać drzwiczki piekarnika. Wówczas z wnętrza ucieka dużo ciepła, które następnie sprzęt musi dodatkowo wytworzyć. Dobrym pomysłem jest pieczenie jednocześnie dwóch potraw na dwóch poziomach. W ten sposób zaoszczędzimy zarówno prąd, jak i czas.

Zaoszczędzić można również na pracy zmywarki. Starajmy się dobierać programy zmywania do stopnia zabrudzenia naczyń, a wszelkie resztki usuwajmy dokładnie już przed włożeniem talerzy czy sztućców do jej wnętrza. Nigdy nie włączajmy zmywarki, która nie jest wypełniona do końca.

Zwróćmy również uwagę na lodówkę. Częste i długie otwieranie jej drzwiczek spowoduje, że sprzęt zużyje większe ilości energii, aby ponownie schłodzić wnętrze. Wypracujmy nawyk sprawdzania, czy drzwi lodówki są dobrze zamknięte.

Nigdy nie wkładajmy do lodówki ciepłych potraw. Odszraniajmy ją i czyśćmy spirale. Zanieczyszczone mogą bowiem zwiększyć pobór energii nawet o 30 proc.

