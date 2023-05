Spis treści: 01 Jak alkohol wpływa na organizm?

02 Dlaczego po alkoholu urywa się film?

03 Jak rozpoznać alkoholizm?

Jak alkohol wpływa na organizm?

Życie i styl Tak rozpoznasz, że masz problem z alkoholem. Jeden kluczowy sygnał Spożywanie alkoholu, nawet w małych ilościach, negatywnie wpływa na pracę organizmu. WHO uznaje go za wiodący czynnik zwiększający ryzyko utraty zdrowia, a mimo to sięga po niego wiele osób. Wśród niektórych grup panuje nawet przekonanie, że bez alkoholu nie ma zabawy. Ciężko się im więc bez niego obyć na rodzinnych uroczystościach, czy podczas spotkań ze znajomymi.

Alkohol to nic innego jak substancja psychoaktywna, która oddziałuje na ośrodkowy układ nerwowy. Ma wpływ na nastrój, zachowanie i samopoczucie. Jest zaliczany do grupy depresantów, a więc działa hamująco na funkcje mózgu.

Alkohol w głównej mierze działa uspokajająco, usypiająco, spowalniająco, przeciwlękowo i relaksująco. W dużej dawce może jednak spowodować utratę świadomości. W dodatku wywołuje zaburzenia koordynacji ruchowej, koncentracji i pamięci. Ponadto przyczynia się do zachowań impulsywnych i agresywnych, a także bełkotliwej mowy i problemów z wyraźnym widzeniem.

To szczególnie wątroba cierpi podczas spożywania alkoholu. Istnieje ryzyko jej zapalenia, stłuszczenia, czy też marskości, a nawet nowotworu. Częste picie alkoholu może również prowadzić do zaburzeń układu sercowo-naczyniowego oraz przewlekłego lub ostrego zapalenia trzustki. Poza tym istnieje ryzyko wystąpienia różnego rodzaju nowotworów m.in. przełyku, jamy ustnej, krtani, a nawet piersi u kobiet.

Zdjęcie Spożywanie alkoholu, nawet w małych ilościach, negatywnie wpływa na pracę organizmu / 123RF/PICSEL

Dlaczego po alkoholu urywa się film?

Po mocno zakrapianej imprezie wiele osób odczuwa kaca, który wiąże się ze złym samopoczuciem zarówno psychicznym, jak i fizycznym. Pojawia się nasilone pragnienie, ból głowy, nadwrażliwość na światło oraz dźwięk, a także utrata apetytu, czy też wymioty.

To jak alkohol wpływa na daną osobę, jest uzależnione od kilku czynników m.in. przyjętej dawki, tempa picia, masy ciała, mieszania różnych alkoholi, czy też przyjmowania go na pusty żołądek. Nie zmienia to faktu, że alkohol destrukcyjnie wpływa na pracę mózgu. Wypicie niewielkiej ilości prowadzi do zaburzenia pracy neuroprzekaźników. To właśnie dlatego dochodzi do zmiany zachowania. Badania wykazują, że regularne spożywanie alkoholu może doprowadzić do zaniku hipokampu, zmniejszenia objętości istoty białej i szarej, a także zaburzeń funkcji ciała migdałowatego.

Co prawda nie wszyscy tego doświadczają, ale dość często pojawiają się problemy z pamięcią i tzw. urwany film. Jak się okazuje, przyczyna może tkwić w tymczasowym uszkodzeniu hipokampu, czyli elementu układu limbicznego w mózgu, który odpowiada głównie za procesy pamięciowe. Alkohol zaburza jego pracę, co może skutkować brakiem możliwości zapamiętywania i tworzenia wspomnień. To właśnie dlatego niektórym osobom ciężko przypomnieć sobie, co robiły podczas imprezy.

Zdjęcie Alkohol to substancja psychoaktywna, która oddziałuje na ośrodkowy układ nerwowy / 123RF/PICSEL

Jak rozpoznać alkoholizm?

Jak wyżej wspomniano, mimo że picie alkoholu wywołuje negatywny wpływ na organizm, to nie brakuje osób, które chętnie po niego sięgają. Niektórzy piją tylko okazjonalnie, ale wielu alkohol uzależnił. Chorzy dość często wypierają, że mają problem. Są wówczas narażeni na liczne schorzenia i zaburzenia psychiczne, ale ich uzależnienie oddziałuje także na bliskie otoczenie.

Alkoholizm to choroba, która postępuje i którą należy leczyć. Wyróżnia się jej cztery fazy: objawową, ostrzegawczą, krytyczną i chroniczną. Wdraża się wówczas nie tylko terapię farmakologiczną, ale także psychoterapię.

Dla alkoholizmu charakterystyczna jest m.in. silna potrzeba spożycia alkoholu, stopniowo postępująca utrata kontroli nad spożywaną ilością, trudności z zachowaniem abstynencji, czy też zwiększona tolerancja na alkohol. Dość często pojawia się zaniedbywanie swoich obowiązków, a także dolegliwości somatyczne, takie jak drżenie mięśni, zmęczenie, osłabienie, bóle głowy, wymioty czy też nadmierna potliwość. Do objawów zalicza się także nerwowość, problemy z pamięcią i koncentracją oraz rozdrażnienie.

