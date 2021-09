Wyśmiewali jej duży biust. Teraz zarabia na nim krocie

27-latka, która była gnębiona z powodu rozmiaru biustu, stwierdziła, że jej zemstą była operacja powiększenia piersi. Do tej pory wydała w sumie 50 tysięcy dolarów, by poprawić wygląd swojego ciała. Wyznała, że w ten sposób mogła pokazać, kim naprawdę jest.

Nie pozwoliłam, by mnie skrzywdzono. To tylko napędzało mnie do osiągnięcia sukcesu.

Isabella James fortunę zbiła za pomocą OnlyFans, czyli platformy, która pozwala twórcom udostępniać płatne treści zarejestrowanym użytkownikom z opłaconą subskrypcją.

Kobieta stała się milionerką w zaledwie 18 miesięcy po tym, jak zaczęła pokazywać swoją figurę w sieci. To właśnie w ten sposób zarobiła dwa miliony dolarów.



Reklama

Instagram Post

Według 27-latki, która teraz zarabia około 180 tysięcy dolarów miesięcznie, to czym się aktualnie zajmuje, jest jej "duchowym powołaniem".



Isabella James wyznała, że na co dzień mierzy się z negatywnymi komentarzami, jednak stara się je ignorować. Uważa, że to właśnie dzięki hejterom staje się coraz popularniejsza, a to, że w przeszłości była wyśmiewana, uczyniło ją milionerką.



Zawsze byłam obiektem ataków przez całe moje życie. Ludzie będą oceniać niezależnie od tego, co się będzie działo.

Instagram Post

Instagram Post

Czytaj więcej:



Gwiazdy pokochały jeansowe stylizacje. Jesienią noś je śmiało!

Stella del Carmen. Córka Melanie Griffith i Antonio Banderasa zachwyca urodą



Ewa Szabatin zdradza swój sposób na płaski brzuch



Zobacz także: