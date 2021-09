Ashley Clark Huffman nie ma problemu z opowiadaniem o swojej przeszłości. Nie ma tajemnic zarówno przed żoną, jak i internautami. Ostatnio postanowiła wyznać, że przez 20 lat świadczenia usług seksualnych miała 16 tysięcy partnerów. Kobieta stwierdziła, że jej partnerka wiedziała o tym przed ślubem i mimo to się z nią ożeniła.

TikTok

Kobieta za pomocą TikToka regularnie publikuje filmy, w których ujawnia kulisy branży seksualnej. Zdecydowała się także opowiedzieć, że 20 lat pracy sprawiło, że teraz musi mierzyć się z długoterminowymi skutkami. Ashley Clark Huffman wyznała, że boryka się m.in. z zespołem stresu pourazowego, ma lęki nocne, a także zmniejszony popęd seksualny i trudności z uczuciami.



Reklama

TikTok

Podzieliła się także z internautami tym, że od lat zmaga się z wyrzutami sumienia, które są spowodowane negatywnymi doświadczeniami. W tej kwestii żałuje rozbijania małżeństw oraz braku szacunku do samej siebie i swojego ciała.



Wyznała także, że przeszła długą drogę, by zmienić się na lepsze. Chociaż większość komentarzy w mediach społecznościowych ma pozytywny wydźwięk, to pojawiają się także głosy potępiające jej wcześniejszą pracę.

Instagram Post

Instagram Post

Czytaj więcej:



Stella del Carmen. Córka Melanie Griffith i Antonio Banderasa zachwyca urodą



Ewa Szabatin zdradza swój sposób na płaski brzuch



Mąż Toma Forda nie żyje. Richard Buckley miał 73 lata



Zobacz także: