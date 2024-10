Azuryt był znany starożytnym cywilizacjom - Egipcjanom, Grekom i Rzymianom. W Egipcie często stosowano go do wytwarzania pigmentów, a jego intensywna niebieska barwa była symbolem nieba oraz życia duchowego. Zresztą jego nazwa pochodzi od perskiego słowa lazhward, oznaczającego niebieski.

Azuryt uważano za kamień pomagający w komunikacji z wyższymi sferami, co czyniło go szczególnie popularnym wśród kapłanów i wróżbitów. Ten minerał węglanu miedzi zyskał popularność zarówno jako kamień ozdobny, jak i narzędzie w praktykach magicznych.

Do dziś właśnie w ezoteryce kamień ten uważany jest za mający moc rozwijania intuicji, podświadomości i życia duchowego. Używa się go do stymulowania otwarcia "trzeciego oka", a także do rytuałów mających na celu rozwijanie zdolności analitycznych.