Choć podróż na Maltę może wydawać się kosztowną inwestycją, to wcale nie musi taka być. Ciekawym rozwiązaniem może być zorganizowanie wycieczki indywidualnej. Koszty bezpośrednich lotów rozpoczynają się od ok. 700 zł za osobę w dwie strony np. w terminie od 14 do 21 listopada. Natomiast nocleg na stronach Booking lub Airbnb można znaleźć za około 1 tys. zł za 7 dni. Taka wycieczka dla jednej osoby wyniesie około 1700 zł. Jednak należy pamiętać, że do tego trzeba doliczyć dodatkowy transport z lotniska oraz wyżywienie. Tańszym rozwiązaniem mogą okazać się podróże za pośrednictwem touroperatorów, gdyż na rynku dostępne są oferty już od 2477 zł za osobę w pakiecie all-inclusive za 7 dni.