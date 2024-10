Obecnie ubrania z połyskujących tkanin często łączy się ze sportowymi butami, T-shirtami i balerinami. To propozycja, która sprawdzi się przede wszystkim na co dzień. Jak widać, satynowa spódnica to wybór idealny na niemalże każdą okazję. Idealny model powinien sięgać do połowy łydki (co najmniej!).