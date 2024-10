1 listopada jest dniem ustawowo wolnym od pracy, więc ZUS przekaże emerytury planowane na ten dzień już w czwartek, 31 października. Oznacza to, że seniorzy otrzymujący emeryturę w pierwszym dniu każdego miesiąca mogą w październiku cieszyć się tzw. podwójną wypłatą.

Kolejną grupą, która otrzyma świadczenia wcześniej, są osoby, których wypłata przypada na 10 listopada. Ze względu na to, że w tym roku 10 listopada to niedziela, emerytury trafią na konta już w piątek, 8 listopada. Dzięki temu seniorzy nie będą musieli czekać aż do kolejnego tygodnia na swoje środki.