To prawdopodobnie ostatnie dni z ładną pogodą

Temperatura powietrza sięgająca kilkunastu st. C zapewnia nam przyjemny komfort termiczny i wprawia w dobre samopoczucie. Niestety, to prawdopodobnie ostatnie dni z ładną i słoneczną pogodą. Jak informują specjaliści z IMGW - końcówka października i początek listopada przyniosą zmianę pogody - zrobi się chłodniej, wietrznie, a w gdzieniegdzie poprószy nawet śnieg.

We wtorek 29 października będziemy się zmagać z dużym zachmurzeniem, a w całym kraju prognozowane są przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 11 st. C nad morzem i w obszarach podgórskich do 16 st. C na południowym zachodzie - informuje IMGW.

W środę pogoda niemal identyczna jak dzień wcześniej - niebo będzie pokryte chmurami, możliwe przelotne opady, ale nadal stosunkowo ciepło - od 11 do 16 st. C. W czwartek na północy kraju porywy wiatru dochodzące do około 60 km/h. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 10 st. C do 15 st. C - prognozuje IMGW. Będzie pochmurnie i gdzieniegdzie deszczowo.

To już ostatnie dni z ładną pogodą 123RF/PICSEL

Jaka pogoda na Wszystkich Świętych?

W piątek 1 listopada na północnym wschodzie może padać deszcze ze śniegiem, a na pozostałych obszarach przelotny deszcz. Będzie to ostatni dzień z temperaturą maksymalną do 16 st. C. "Odczuwalnie będzie jednak zdecydowanie chłodniej, bo w całej Polsce wiać będzie porywisty wiatr o prędkości do 65 km/h, na północy kraju do 85 km/h, a nad morzem nawet do 95 km/h" - ostrzega IMGW.

W sobotę ma się nieco rozpogodzić, ale na północnym wschodzie możemy mieć do czynienia z opadami deszczu lub deszczu ze śniegiem. Zrobi się chłodno - od 4 st. C do 9 st. C. Komfort termiczny będzie mniejszy z uwagi na porywisty wiatr.

W niedzielę niebo znowu schowa się za chmurami, a wschodzie kraju może pojawiać się także deszcz ze śniegiem, natomiast na północnym wschodzie prognozowane są opady śniegu. Temperatura maksymalna do 11 st. C nad morzem. Nadal będzie nam towarzyszył porywisty wiatr.

