Jesień na dobre rozgościła się w Polsce. Chociaż aura do tej pory nas rozpieszczała, już niebawem temperatury staną się o wiele niższe. Dlatego też warto już teraz rozpocząć przygotowania ogrodu do nadchodzącej zimy. W ich trakcie lepiej nie popełniać niektórych błędów.

Dobrze też nie spieszyć się ze zbyt wczesnym okrywaniem roślin. Należy to zrobić wtedy, gdy temperatury będą już dość niskie. W przeciwnym razie roślina będzie kontynuowała wegetację, przez co osłabnie, zamiast szykować się do spoczynku. Musi ona przejść przez proces adaptacji do niższych temperatur, dlatego jeśli ochronimy ją zbyt wcześnie, zakłócimy go. Osłonę możemy zastosować, jeśli temperatura spadnie od -2 st. Celsjusza do -4 st. Celsjusza.