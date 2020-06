Z miłości do ciemnoskórej córki

W obliczu zabójstwa czarnoskórego George’a Floyda, nie słabną protesty tysięcy przeciwników rasizmu na całym świecie. Również znane osoby publiczne wspierają akcję na swój własny sposób. Gest tego mężczyzny ma wyjątkowe znaczenie

Zabójstwo George'a Floyda spoowdowało liczne protesty w całych Stanach Zjednoczonych

Kiedy nie można milczeć



Alexis Ohanian ma 37 lat i mieszka na Florydzie z żoną i niespełna trzyletnią córeczką Olympią. To znany amerykański przedsiębiorca branży internetowej i twórca portalu społecznościowego Reddit, który wraz ze wspólnikiem Steven Huffmanem stworzył go 17 lat temu. To również mąż utytułowanej tenisistki Sereny Williams.

Ohanian w geście protestu przeciwko rasizmowi i przemocy zrezygnował z funkcji członka zarządu Reddit. Dodatkowo, podarował milion dolarów fundacji Know Your Rights Camp, która walczy o interesy społeczności afroamerykańskiej. Mówi, że zrobił to dla siebie, dla rodziny i dla kraju. Jako ojciec, zatroskany o przyszłość swojego czarnoskórego dziecka, nie mógł postąpić inaczej.



Nie chciałby kiedyś usłyszeć z ust córki pytania, "A ty co zrobiłeś w tej sprawie?" i nie mieć jej nic do powiedzenia. Jednocześnie biznesmen zażyczył sobie, aby jego miejsce zajął czarnoskóry kandydat.



Ohanian podkreśla, że szczególnie teraz potrzebujemy różnych osób zasiadających na wysokich szczeblach biznesowych. Serena Willimas twierdzi, że zdaje sobie sprawę, iż ludzie mogą myśleć, że to ona zmusiła męża do takiej decyzji, ale tak nie jest. Śmieje się, że i tak nigdy jej nie słucha.



Alexis Olympia jest oczkiem w głowie swoich rodziców, którzy dokładają wszelkich starań, by była otoczona miłością, czuła się bezpieczna i szczęśliwa. Pod tym uroczym zdjęciem jej tata umieścił emocjonalny wpis w okazji Dnia Kobiet. "Świętuję dla niej. Razem z jej mamą bardzo się staramy, by świat, który po nas odziedziczy, był bardziej sprawiedliwy i równo traktował takie małe kobietki, jak ona."

Czym jest Reddit?



Reddit, to serwis internetowy, w którym użytkownicy dodają linki, aby inni mogli je oceniać i komentować. To platforma wymiany informacji i dyskusji, przypominająca nieco forum internetowe. W Polsce na podobnych zasadach działa strona wykop.pl. Można na niej znaleźć najbardziej popularne tematy, którymi żyje internet, zebrane w tzw. subredditach, czyli sekcjach takich jak zdjęcia, filmy, gry, żarty, polityka, nauka, czy wiadomości.



W odróżnieniu od Facebooka, gdzie na pierwszym miejscy stoi użytkownik, w Reddicie najważniejsza jest treść, bo portal jest anonimowy. Nie ma znaczenia, jak kto wygląda, z jakiej części świata pochodzi, ważne jest co ma do powiedzenia i jakie linki chce udostępnić innym.



Choć slogan Reddit brzmi "Pierwsza strona internetu", obecnie jest dopiero na 19 pozycji najczęściej odwiedzanych witryn internetowych. Według rankingu Alexa Internet, aż 55 proc. jej użytkowników pochodzi z USA. Znane jest powiedzenie współtwórcy Reddita: "Facebook sprawia, że nienawidzę ludzi, których znam, a Reddit, że kocham ludzi, których nie znam."