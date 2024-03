Ćwiczenie z matematyczki, z którym dorośli mają problem

Rozwiązując zadania matematyczne, upewnij się, że w pełni rozumiesz polecenie. Większość z nich jest ćwiczeniami na logiczne myślenie. Warto wykorzystać także swoją wiedzę z zakresu tej dziedziny. Dzisiaj przedstawimy ci łamigłówkę, która bywa problematyczna. Spójrz na poniższe ćwiczenie i postaraj się je rozwiązać w mniej niż 10 sekund. Gotowy? Start!

7 x 7 + 7 + 7 x 7 + 7 x 7 - 7 = ?

Prawidłowe rozwiązanie

Czy udało ci się rozwiązać naszą zagadkę? Jeżeli tak, to gratulacje! Jeśli nie udało ci się przejść przez to ćwiczenie, to nic się nie stało. Być może jesteś po prostu zmęczony? Pamiętaj, że na wykonywanie zadań wpływa wiele czynników, w tym stres i zmęczenie.



Podczas rozwiązywania danego równania ważne jest przypomnienie sobie podstawowych zagadnień z zakresu matematyki. Kolejność działań ma kluczowe znaczenie. Rozpoczynamy od rozwiązywania zadań w nawiasach, następnie wykonujemy potęgowanie, przechodzimy do mnożenia i dzielenia, a na końcu zajmujemy się dodawaniem i odejmowaniem. Zadania powinny być wykonywane od lewej do prawej. Poprawne rozwiązanie znajdziesz poniżej.



7 x 7 + 7 + 7 x 7 + 7 x 7 - 7 = 147

