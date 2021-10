Przestawiamy polskie gwiazdy, które w trakcie ostatnich lat przeszły metamorfozę. Obecnie wyglądają zupełnie inaczej niż w przeszłości. Niektórzy celebryci mają świadomość tego, jak bardzo się zmienili. Pokazują dystans i poczucie humoru, publikując na Instagramie zdjęcia sprzed lat.

Katarzyna Zielińska

Zdjęcie Katarzyna Zielińska, rok 2008 / Michal WARGIN/East News / East News

Katarzyna Zielińska jest jedną z najpopularniejszych polskich aktorek. Wiele osób uważa ją również za ikonę stylu. Gwiazda rzeczywiście zachwyca podczas branżowych imprez. Jednak na początku kariery Katarzyna Zielińska wyglądała zupełnie inaczej.

Dziś aktorka chętnie żartuje ze wpadek modowych, które regularnie zaliczała na czerwonych dywanach. Katarzyna Zielińska prowadzi aktywny tryb życia - jeździ na rowerze, uprawia jogę. Może pochwalić się smukłą sylwetką, jednak na starych zdjęciach trudno ją rozpoznać.

Instagram Post

Maciej Dowbor

Zdjęcie Maciej Dowbor, rok 2003 / TRICOLORS/EAST NEWS / East News

"8 lat temu sądziłem, że jestem super sexy na tym zdjęciu!! I że dziewczyny będą piszczeć na mój widok‼️ Chyba nie miałem racji?! A może jednak Mister of Poland?" - napisał Maciej Dowbor we wpisie, który niedawno opublikował na Instagramie. "To zdjęcie wisi na "ścianie płaczu" w naszym domu - w sumie to też ściana hańby albo jak kto woli obciachu" - dodał prezenter. Rzeczywiście, Maciej Dowbor przez lata przeszedł ogromną metamorfozę.

Instagram Post

Mandaryna

Mandaryna, czyli Marta Wiśniewska zaczynała karierę jako tancerka i choreografka zespołu "Ich Troje". To właśnie w pracy poznała Michała Wiśniewskiego, z którym przed laty była związana. Mandaryna w 2004 zadebiutowała jako wokalistka. Jej singiel "Here I Go Again" szybko zdobył szczyty list przebojów. Wówczas Mandaryna nosiła się bardzo odważnie. Tlenione włosy, skąpe stroje i przedłużane paznokcie towarzyszyły jej zarówno na scenie, jak i w życiu.

Obecnie Marta Wiśniewska znacznie bardziej ceni naturalność. Wybiera lżejszy makijaż i sportowe stylizacje. Przemiana zdecydowanie wyszła jej na dobre.

Zdjęcie Marta i Michał Wiśniewscy, rok 2004 / Piotr Fotek/REPORTER / East News

Instagram Post

Monika Brodka

Monika Brodka nie boi się eksperymentować z wyglądem. Lubi szokować i ubiera się ekstrawagancko. Jakiś czas temu postanowiła zgolić głowę, czym zaskoczyła fanów. Brodka zyskała rozpoznawalność dzięki udziałowi w programie muzycznym "Idol". Gdy na początku lat 2000. rozpoczynała karierę, wyglądała zupełnie inaczej. Była wówczas nastolatką i znacznie bardziej przypominała skromną i posłuszną dziewczynę z sąsiedztwa niż gwiazdę wyznaczającą trendy w muzyce i modzie. Monika Brodka przeszła ogromną metamorfozę - zarówno artystyczną, jak i wizerunkową.

Zdjęcie Monika Brodka, rok 2003 / Piotr Fotek/REPORTER / East News

Instagram Post

Anna Lewandowska

Anna Lewandowska to jedna z najbardziej znanych polskich WAGs i bizneswoman. Sportsmenkę na Instagramie śledzi niespełna 3,5 mln użytkowników aplikacji. Takie zasięgi nie pozostawiają wątpliwości: Lewandowska jest inspiracją dla wielu kobiet, które obserwują jej styl życia i to, jakie kreacje wybiera na co dzień.

Anna Lewandowska również przeszła metamorfozę. Wizerunek żony Roberta Lewandowskiego ewoluował. Kiedyś sportsmenka miała blond włosy. Rzadziej wybierała dopasowane sukienki, znacznie częściej widywano ją w sportowych, wygodnych stylizacjach.

Zdjęcie Anna Lewandowska na meczu, 2007 r. / Piotr Kucza / Newspix

Instagram Post

Radosław Majdan

Radosław Majdan to wychowanek i wieloletni zawodnik Pogoni Szczecin, a także dwukrotny mistrz Polski z Wisłą Kraków i reprezentant Polski. Szerszą rozpoznawalność zyskał dzięki związkowi z Dorotą "Dodą" Rabczewską. Na początku kariery w show-biznesie Radosław Majdan prezentował się zupełnie inaczej. Długie blond włosy i zamiłowanie do nadmiernej opalenizny to jednak już przeszłość.

Obecnie Radosław Majdan przez niektórych nazywany jest "polskim Beckham". U boku żony, Małgorzaty Rozenek- Majdan prezentuje się nienagannie.

Zdjęcie Radosław Majdan, rok 2007 / Robert Szwedowski/East News / East News

Instagram Post

***



