Znaczenie imienia Beata: Co się pod nim kryje?

Beata to imię pochodzenia łacińskiego, oznaczające osobę szczęśliwą, nierzadko bogatą i mającą na koncie sporo sukcesów. Pochodzi od słowa "beata", czyli błogosławiona, szczęśliwa. Patronką Beaty jest afrykańska męczennica, która poniosła śmierć za swoją wiarę. W Polsce imię to jest bardzo lubiane i popularne - według rejestru PESEL nosi je ponad 280 tysięcy Polek.

Życie towarzyskie i miłosne Beaty

Beata to troskliwa, ciepła i bardzo towarzyska osoba. Kocha ludzi i bardzo często angażuje się w działania charytatywne, a że ma spory temperament i poczucie obowiązku, to cały swój potencjał i zaangażowanie wykorzystuje dla dobra ogółu. Beata jest bardzo spontaniczna i emocjonalna, a podejmując ważne decyzje życiowe, kieruje się głównie głosem serca.



Otwartość, bezpośredniość i bardzo radosne usposobienie sprawiają, że Beata ma mnóstwo przyjaciół, których traktuje ze sporą dozą wyrozumiałości. Kobieta o imieniu Beata uwielbia podróże, a nawet bardzo dalekie eskapady, ale ceni sobie także spokój domowego ogniska. Beata to także oddana żona i matka - rodzina jest dla niej priorytetem.



Mimo że ma mnóstwo przyjaciół, często narzeka na brak prawdziwej bratniej duszy u boku. Musi również uważać na fałszywych przyjaciół, którzy będą chcieli wykorzystać jej dobre serce i chęć niesienia pomocy wszystkim i o każdej porze.



W miłości Beata jest dość ostrożna - choć ma wielu adoratorów, ciężko ją usidlić i długo szuka prawdziwej, szczerej miłości.



Predyspozycje zawodowe, praca i kariera Beaty

Beata jest bardzo uzdolniona i posiada wiele różnorakich talentów. Znana jest ze swojej ogromnej charyzmy i przenikliwego umysłu. Jest pracowita, inteligentna i dobrze wykonuje powierzone jej obowiązki. Nie jest jednak pracownikiem idealnym - zdarza się jej uciekać od odpowiedzialności i wykonywać część zadań "po łebkach", by szybko oddać się swojej pasji.

Beata świetnie sprawdzi się na stanowiskach związanych z turystyką, będzie dobrą tłumaczką, pilotką wycieczek, ale jej prawdziwym powołaniem jest działalność charytatywna. Beata jest również często uzdolniona artystycznie, lubi sztukę i świetnie zna się na modzie.

Największe zalety: ambicja, przebojowość, charyzma, bezpośredniość, odwaga, lubi ludzi.



Największe wady: "niełatwy charakter", kapryśność, impulsywność, z trudem znosi porażki, nie lubi krytyki.

Zdjęcie Sprawdź, co oznacza imię Beata, zanim nadasz je swojemu dziecku / 123RF/PICSEL

Znane i lubiane Beaty

Beata Szydło - polska polityczka, pełniąca w latach 2015-2017 funkcję Prezesa Rady Ministrów. Wielokrotna posłanka na Sejm oraz do Parlamentu Europejskiego. Z mężem Edwardem Szydło mają dwoje dzieci - synów Tymoteusza (były katolicki duchowny) oraz Błażeja.

Beata Pawlikowska - polska podróżniczka, dziennikarka , pisarka oraz ilustratorka. Pracę rozpoczęła w 1990 roku w radiu Koszalin, pracowała w TVP, TVP3, Radiu Zet i Radiu Kolor. Autorka felietonów i kilkudziesięciu książek z serii "Blondynka...". W latach 90. związana z podróżnikiem Wojciechem Cejrowskim, obecnie jest zaręczona z Dannym Murdockiem. Weganka promująca zdrowy styl odżywiania.

Beata Tadla - polska dziennikarka i prezenterka telewizyjna. Debiutowała na antenie TV Puls, pracowała także dla TVN, TVN 24 i TVN Style, TVP, TVP Info, Radia Zet i Onet Radio. Trzykrotnie zamężna - obecnie jej mężem jest Michał Cebula. Głośno było również o jej związku z prezenterem telewizyjnym, Jarosławem Kretem.

Beata Kozidrak - jedna z najpopularniejszych polskich piosenkarek, obdarzona imponującymi możliwościami wokalnymi. Debiutowała na scenie Krajowego Festiwalu Piosenki W Opolu w 1978 roku i od tego czasu wydała kilkanaście albumów - zarówno solowych jak i z zespołem Bajm. Do 2016 roku była żoną Andrzeja Pietrasa, współtwórcy Bajmu, z którym ma dwie córki - Katarzynę oraz Agatę.

Beata Tyszkiewicz - polska aktorka filmowa i telewizyjna, nazywana "pierwszą damą polskiego filmu". Pochodzi z arystokratycznej rodziny, a debiutowała w 1957 roku rolą Klary w ekranizacji "Zemsty". Choć trudno w to uwierzyć wystąpiła w ponad 80 filmach fabularnych i kilkunastu serialach telewizyjnych. Przez wiele lat była również jurorką w programie "Taniec z gwiazdami". W 2008 roku odznaczona została Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"..

Beata obchodzi imieniny 8 marca, 29 czerwca i 6 września.