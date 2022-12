Kabosu to znany z memów piesek rasy shiba inu, który zdobył międzynarodową popularność i stał się jednym najbardziej rozpoznawalnych zwierząt w internecie. Wszystko zaczęło się w 2010 roku, kiedy zdjęcie pieseła, na którym pozuje z założonymi na siebie łapkami rozprzestrzeniło się na takich portalach jak Reddit czy Tumblr.

Dziś Kabosu ma już 17 lat i własne konto na Instagramie, którym opiekuje się jego właścicielka, przedszkolanka Atsuko Sato. Obserwuje go już tam ponad 415 tysięcy fanów.

Słynny piesek z memów jest bardzo chory!

Wymiecie złogi i oczyści jelita. Na czym polega dieta owsiankowa? Atsuko Sato poinformowała właśnie w swoich mediach społecznościowych, że pieseł z memów jest bardzo chory! Jak się okazuje, słynny psi senior cierpi na poważne zapalenie wątroby i białaczkę, a w tegoroczne święta Bożego Narodzenia jego stan mocno się pogorszył!

W Wigilię Bożego Narodzenia 17-letni Kabosu przestał jeść i pić, ale po kilku dniach i po przyjęciu antybiotyków odzyskał apetyt

- napisała opiekunka pieseła w mediach społecznościowych, dziękując jednocześnie fanom za wsparcie i miłość, która płynie do Kabosu z całego świata!

Instagram Post Rozwiń

W 2022 roku Kabosu stał się twarzą internetowego ruchu wspierającego Ukrainę i walczącego z rosyjską dezinformacją NAFO (North Atlantic Fellas Organization.

Instagram Post Rozwiń

Shiba inu: Charakterystyka rasy

Shiba-inu to jedna z sześciu ras psów japońskich, należąca do szpiców oraz psów pierwotnych. Należy ona do grupy psów pracujących i początkowo była używana do polowań na ptactwo i małą zwierzynę. Obecnie jest to rasa psów do towarzystwa.

Pieski rasy shiba są bardzo silne i niezależne, ale szybko przywiązują się do właścicieli. Co ciekawe, mają bardzo dobry kontakt z dziećmi, ale starszymi, które potrafią już postępować z psami i szanują ich wolność. Shiby bardzo łatwo przystosowują się do życia w nowych warunkach, lubią podróżować i zmieniać otoczenie.

Podobnie jak inna pierwotna rasa, husky, shiba w przypadku braku odpowiedniej dawki ruchu może niszczyć przedmioty i wyposażenie domu, jest również bardzo zaborczy w stosunku do swoich zabawek czy jedzenia. Jest to więc rasa dość wymagająca i polecana głównie doświadczonym właścicielom lub osobom, które zainwestują w treningi z wykwalifikowanym trenerem.

Instagram Post Rozwiń

