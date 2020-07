Najmniejsze pieski do mieszkania

ŻYCIE I STYL |

Wiele osób marzy o psie, jednak ze względu na mały metraż mieszkania rezygnuje z posiadania pupila. Czy słusznie? Okazuje się, że istnieje wiele ras psów, które świetnie radzą sobie w blokowiskach. Oczywiście pod warunkiem, że zapewnimy im realizację wszystkich psich potrzeb. Najczęściej, ze względu na rozmiary, do mieszkań wybieramy najmniejsze zwierzaki. Oto najpopularniejsze i najbardziej kompaktowe rasy psów!

1 / 8

Shih tzu Właściciele shih tzu twierdzą, że radość tego psa jest zaraźliwa. To pogodne i towarzyskie zwierzę bez problemu odnajdzie się w mieszkaniu. Na spacerach zazwyczaj dotrzymuje kroku właścicielom, a dodatkowo prezentuje się u ich boku bardzo elegancko. Odpowiednio nauczony, nie ma problemu z zostawianiem w domu pod nieobecność opiekuna. Shih tzu słynie z tego, że jest niezależny i uparty, dlatego nie należy się dziwić, gdy "obrazi się" na nas i ostentacyjnie odejdzie. Jego charakter sprawia, że doskonale sprawdzi się jako członek rodziny z dziećmi. Dogada się też z seniorami oraz osobami, które posiadają już inne zwierzęta. Bardzo ważne jest codzienne czesanie sierści - tylko w ten sposób unikniemy kołtunów. Spłaszczony pysk sprzyja problemom z oddychaniem oraz przegrzewaniem się. Ważą od 4,5 do 7 kg i żyją zazwyczaj od 10 do 16 lat.