Na wigilijnym stole króluje od czasów PRL-u. Karp stał się nieodłącznym elementem wieczerzy zaledwie kilkadziesiąt lat temu. Ryba zawdzięcza swoją karierę ówczesnym władzom. W 1947 roku pojawiła się reklama opatrzona hasłem: "Karp na każdym wigilijnym stole w Polsce". I tak, ryba zagościła na świątecznych stołach Polaków. Nie dość, że była dość prosta i dość tania w hodowli, to jeszcze była wówczas jedyną łatwo dostępną rybą. Można ją było otrzymać nie tylko w formie zakupu, ale również jako premię w zakładzie pracy.

Karp nadal gości na wielu wigilijnych stołach w Polsce i do dziś uchodzi za jeden z najważniejszych przysmaków uroczystej kolacji. Nie bez powodu wiele osób śledzi więc kwestie dotyczące cen karpia.

W 2023 roku za świeżego karpia w sklepach płaciliśmy od 25 do 30 zł za kilogram. Ile zapłacimy za popularną rybę w 2024 roku? "Gazeta Pomorska" podaje, że w Kujawsko-Pomorskiem rybę można już kupić w różnych gospodarstwach rybackich i na targach. We Włocławku, Grzmiącej i Brodnicy cena karpia w detalu to 25 zł za kilogram.