W Parku Narodowym Doliny Dolnej Odry powstaną wyznaczone szlaki turystyczne, miejsca biwakowe, przystanie, kładki i wieże widokowe . "Mieszkańcy gmin, na których obszarze położony jest park narodowy oraz gmin z nim graniczących, zwolnieni są z opłat za wstęp do parku . Opłaty te ponoszą osoby spoza tych gmin, które będą odwiedzać park narodowy. Opłaty są przeznaczane na utrzymanie infrastruktury turystycznej. Maksymalna wysokość takiej opłaty to obecnie 10 zł" - informuje MKiŚ.

"W Międzyodrzu występuje 237 gatunków ptaków, co stanowi 50 proc. wszystkich gatunków odnotowanych w Polsce. Awifauna lęgowa Miedzyodrza reprezentowana jest przez 129 gatunków, co oznacza, że do rozrodu przystępuje tu około 56 proc. gatunków ptaków lęgowych kraju! Co dodatkowo podkreśla wyjątkowość tego miejsca" - czytamy na stronie MKiŚ.