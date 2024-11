Sarny zazwyczaj trzymają się z daleka ludzkich siedlisk, ale w obliczu głodu mogą podejść bliżej zabudowań. Okazuje się, że właśnie tam mogą dyskretnie znaleźć pod dostatkiem pożywienia. Nie ograniczają się wyłącznie do roślin ozdobnych, które zjadają do cna, nie pogardzą warzywami pozostawionymi na grządkach, a także podgryzają korę drzewek owocowych, co może skutkować, że w obliczu mrozów drzewka mogą zostać bezpowrotnie zniszczone. Jeszcze gorzej, kiedy nasza działka jest na uboczu i na niej rzadziej pojawiają się ludzie - wtedy głodne stworzenia mogą częściej bezkarnie ją nawiedzać i wyrządzać spore szkody.

Sarny są bardzo płochliwymi zwierzętami, więc tę zależność można przekuć sukces, jeśli chcemy pozbyć się nieproszonych gości. Czasami wystarczy nasza częsta obecność w tym miejscu, by zwierzęta przyzwyczaiły się do faktu, że są tam nieproszone. W wypadku, gdy nasze wizyty nie są zbyt częste, trzeba skorzystać z dźwiękowych odstraszaczy. Oczywiście w sklepach budowlanych można zaopatrzyć się w odpowiednie urządzenia, ale gdy liczy się czas, trzeba skorzystać z tego, co mamy pod ręką. Wtedy pomocne mogą okazać się puszki, dzwoneczki, wiatraczki i wszystko to, co pod wpływem działania wiatru wydaje dźwięk.