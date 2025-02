Dogoterapia wsparta uśmiechem pomogła już ponad 30 200 osobom

Moc merdającego ogona

Zwierzęta, co potwierdzają badania naukowe, mają pozytywny wpływ na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. Kontakt z psem wywołuje radość i buduje pozytywne emocje, ponieważ czworonożny przyjaciel ofiaruje bezwarunkową miłość i akceptację, poczucie bezpieczeństwa i szczęścia, co jest ogromnym motywatorem dla dzieci i dorosłych. Przebywając z psem pacjenci odbierają jego pozytywną energię, otwierają się, nabierają odwagi do pokonywania trudności, z większym zapałem podchodzą do ćwiczeń terapeutycznych. Dlatego dogoterapia, czyli terapia z udziałem odpowiednio przeszkolonego czworonoga, pod czujnym okiem jego opiekuna-dogoterapeuty, to przyjemne, a zarazem niezwykle skuteczne wsparcie procesu leczenia i fizjoterapii. Pomaga pacjentom w sytuacji choroby, motywuje ich do wysiłku potrzebnego w rehabilitacji, oraz aktywizuje seniorów. Mars Polska z Fundacją Dr Clown od ośmiu lat organizują ogólnopolski program dogoterapii w polskich szpitalach dziecięcych i domach pomocy społecznej, dzięki któremu coraz więcej osób może skorzystać z dobroczynnej interakcji człowiek - zwierzę.

Największy w Polsce pogram dogoterapii w szpitalach dziecięcych i Domach Pomocy Społecznej

W 2017 roku Mars Polska wspólnie z Fundacją Dr Clown zainicjował ogólnopolski program dogoterapii połączonej z ,,terapią śmiechem" dla dzieci i młodzieży w szpitalach. Od 2021 roku objął on także seniorów w Domach Pomocy Społecznej, a w 2023 został rozszerzony na odziały rehabilitacji w szpitalach dziecięcych. Program dynamicznie się rozwija i daje wymierne efekty. Tylko w 2024 roku z zajęć z udziałem certyfikowanych dogoterapeutów i wyszkolonych psów skorzystało 8957 osób - 8309 małych pacjentów w 27 szpitalach dziecięcych i 648 seniorów w 15 Domach Pomocy Społecznej. To blisko 13% wzrost w porównaniu do 2023 roku. W ciągu 8 lat ta wyjątkowa moc merdającego ogona wsparła 30 286 osób. Obecnie jest to największy projekt dogoterapii w Polsce, działający dzięki współpracy organizacji pozarządowej oraz biznesu.



- Więź człowieka i zwierzęcia pozytywnie wpływa na wiele aspektów naszego życia i niesie ze sobą wiele korzyści dla obu stron. Gdy 8 lat temu spotkaliśmy się z Fundację Dr Clown i wspólnie planowaliśmy program dogoterapii wsparty terapią śmiechem, marzyliśmy, że będzie to projekt, który przyniesie wiele dobra i z czasem będziemy mogli pomagać dzieciom w placówkach w całej Polsce. Dziś wiemy, że "chcieć to móc"! Historia tego programu udowadnia, że można osiągnąć bardzo wiele, jeśli ma się ambicję i determinację, żeby spełniać marzenia. Początki zwykle nie są łatwe, ale jeśli chcesz pomagać, masz do tego odpowiedniego partnera i pasję, to wszystko jest możliwe. Entuzjastycznie i z pełną odpowiedzialnością zaangażowaliśmy się w nasz wspólny plan i dzięki otwartości polskich szpital i Domówi Opieki Społecznej, dziś widzimy cudowne efekty tych zajęć. Przez te lata projekt się rozrósł, ale i ustrukturyzował. A liczba ponad 30 tysięcy beneficjentów, którym udało się nam przynieść uśmiech, szczęście i wsparcie dzięki interakcji z psem, napełnia nas dumą i utwierdza w przekonaniu, że warto mieć wielkie marzenia. Udało się nam bowiem stworzyć projekt, który jest obecnie największym programem dogoterapii w Polsce koordynowanym przy współpracy organizacji pozarządowej oraz biznesu - mówi Marzena Ignaczak, External Affairs w Mars Polska.

Pies daje nam niesamowite, bezkrytyczne wsparcie, co jest ogromnym motywatorem. Zabawa z nim pomaga oderwać się od często smutnej rzeczywistości szpitala, przynosi radość, redukuje stres, obniża ciśnienie krwi,

a także buduje poczucie własnej wartości. Dla dzieci i seniorów z ograniczoną mobilnością aktywności

z czworonogiem w przyjemny sposób zachęcają do podejmowania ruchu. Dla seniorów obecność psa staje się też pretekstem do nowych interakcji między pensjonariuszami, co pozwala zmniejszyć uczucie osamotnienia. Obecności psa w ośrodku zawsze towarzyszą uśmiech, rozluźnienie, po prostu szczęście.

- Kiedy wchodzimy z psem do szpitala, zmienia się klimat, tak jakby czas się zatrzymał i zatrzymują się też troski. I to jest moment, w którym jesteśmy tu i teraz, z psem w działaniu, w akcji, w samych przyjemnościach. Podczas zajęć dogoterapii dzieci zapominają o bólu, o strachu i o tym, co ich czeka i jakie są straszne te badania. Pies świetnie motywuje do działania, do wspólnej pracy, do sztuczek, do zadań. Niejednokrotnie otwiera dzieci. Pamiętam historię Kasi, która wybudzała się ze śpiączki i miała trudności w ćwiczeniach rehabilitacyjnych.

Ta rehabilitacja to codzienne ćwiczenia, które często wywołują ból albo jakiś dyskomfort. Kiedy przychodził pies do Kasi, Kasia chętnie prostowała rękę, wkładała więcej wysiłku w te ćwiczenia, bo chciała to wykonać dla psa

i razem z psem. I właśnie wtedy to były te najważniejsze kamienie milowe rehabilitacji, kiedy Kasia osiągała super efekty. Tylko właśnie dzięki temu, albo aż, że przyszedł pies na salę rehabilitacyjną i razem z nią był w tym trudzie i jej pomagał - mówi Sabina Złotorowicz-Ryś, dogoterapeutka.

Doktorzy Clowni, dogoterapeuci i psy wspólnie przynoszą uśmiech i wspierają w trudnych chwilach

Współpraca Fundacji Dr Clown i Mars Polska w ramach programu gwarantuje dobre efekty. Fundacja Dr Clown specjalizuje się w "terapii śmiechem" - od 1999 r. Doktorzy Clowni, w kolorowych strojach, odwiedzają szpitale i placówki specjalne po to, by nieść radość i koić lęki tych, którzy mierzą się z chorobą albo trudną sytuacją życiową. Z programem dogoterapii współpracują certyfikowani dogoterapeuci posiadający szeroki wachlarz umiejętności pozwalających im na dopasowanie ćwiczeń do potrzeb pacjentów tak, aby przynosiły im one realne korzyści. Odwiedzając małych pacjentów w szpitalach i seniorów w Domach Pomocy Społecznej tworzą wspólnie poczucie bezpieczeństwa, dobrego samopoczucia i przynależności, idealne do opieki nad pacjentami, ich rekonwalescencji i budowania więzi między uczestnikami zajęć dogoterapeutycznych.

- W Fundacji Dr Clown wiemy, jak ważne są wszelkie działania, które wspierają chorego i budują jego poczucie sprawczości. Doktorzy Clowni od 25 lat udowadniają, że uśmiech może zmienić smutną, odbierającą poczucie bezpieczeństwa rzeczywistość szpitala na taką, która jest bardziej przyjazna i sprzyja szybszemu powrotowi do zdrowia. Kiedy zaczęliśmy współpracę z Mars Polska mieliśmy przekonanie, że dzięki połączeniu "terapii śmiechem" i dogoterapii pomnożymy dobro, które się dzieje w czasie naszych wizyt. Po 8 latach możemy pochwalić się tym, że już tysiące dzieci i seniorów doświadczyło tak cennej, bezwarunkowej obecności psa i uśmiechu Doktora Clowna - mówi Katarzyna Czereszewska, Dyrektorka ds. Oddziałów Fundacji i akcji CSR w Fundacji Dr Clown.

O Fundacji Dr Clown

Fundacja Dr Clown to pierwsza polska fundacja zajmująca się "terapią śmiechem". Już od 1999 roku zanosi uśmiech i radość tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne - do szpitali, placówek specjalnych, edukacyjnych i opiekuńczych. Wolontariusze Fundacji, Doktorzy Clowni, w fantazyjnych strojach i z kolorowymi noskami, za pomocą interaktywnych zabaw, klaunady oraz wspierających rozmów niosą radość, koją lęk i likwidują napięcia spowodowane trudną sytuacją osób zmagających się z chorobą i trudnościami życiowymi. Każdego roku Doktorzy Clowni docierają do ponad 40 000 podopiecznych w 150 szpitalach i różnego typu placówkach w ponad 100 miastach w całej Polsce.

O Mars Petcare

