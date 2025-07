Jeśli raz posadzisz piwonię, możesz cieszyć się nią nawet przez 20 lat - bez przesadzania. Te spektakularne kwiaty o intensywnym zapachu najlepiej czują się na stanowisku słonecznym, z żyzną, lekko wilgotną glebą. Nie lubią przenoszenia - dlatego warto od razu znaleźć dla nich odpowiednie miejsce. Co ważne, z każdym rokiem piwonie kwitną mocniej, a ich kępy stają się bardziej okazałe. Wiosną są jedną z największych ozdób ogrodu.

Rudbekia to idealna propozycja dla tych, którzy nie mają ręki do roślin. Kwitnie obficie, długo (nawet do października!) i nie wymaga wielu zabiegów pielęgnacyjnych. Najlepiej radzi sobie na słonecznych rabatach, ale poradzi sobie też w półcieniu. Świetnie komponuje się z trawami ozdobnymi i innymi bylinami. Jej żywe, żółte płatki z ciemnym środkiem przyciągają pszczoły, motyle i spojrzenia sąsiadów.