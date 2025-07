Ten owoc nie tylko nadaje ciastu piękny kolor i wyjątkowy smak, ale też dostarcza mnóstwa cennych składników odżywczych . Zanim przejdziemy do przepisu, poznajmy bliżej bohaterkę dzisiejszego deseru.

Jagoda kamczacka (Lonicera caerulea), zwana też suchodrzewem jadalnym, pochodzi z Syberii, Kamczatki i Dalekiego Wschodu. Choć w Polsce uprawiana jest od niedawna, zdobywa coraz większą popularność. I trudno się dziwić, to prawdziwa bomba zdrowia!

3. Działa przeciwzapalnie Zmniejsza stany zapalne w organizmie, co jest szczególnie ważne przy chorobach przewlekłych i autoimmunologicznych.

4. Poprawa odporności Zawiera witaminę C, cynk i inne mikroelementy wspierające układ odpornościowy.

5. Pomoc w regulacji poziomu cukru W badaniach wykazano, że może wspierać utrzymanie stabilnego poziomu glukozy we krwi.

To wszystko sprawia, że jagoda kamczacka doskonale pasuje nie tylko do letnich deserów, ale też do codziennej diety, zwłaszcza dla kobiet 50+, które dbają o zdrowie i urodę.