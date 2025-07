Ureabase 50 proc. - perełka na gładkie stopy

To klasyk, który zna każda pedicurzystka i każda osoba walcząca z suchą, pękającą skórą pięt. Ureabase 50 proc. to krem zawierający aż 50 proc. mocznika. Działa intensywnie złuszczająco i zmiękczająco. Wystarczy nałożyć go grubą warstwą na noc, założyć bawełniane skarpetki i dać mu pracować. Rano stopy będą zauważalnie gładsze - bez szorowania i agresywnego piłowania.

Zasypka - stary, dobry sposób na świeżość

Zanim rzucisz się na kolejny dezodorant do stóp w sprayu, spróbuj klasycznej zasypki. Skutecznie pochłania wilgoć, zapobiega poceniu, niweluje nieprzyjemny zapach. Możesz użyć jej rano, zanim włożysz buty, ale też wieczorem, żeby ukoić stopy po całym dniu. To prosty i skuteczny trik, który działa nawet przy bardzo aktywnym dniu.

Maść przeciw odciskom i zgrubieniom - mniej bolesne lato

Jeśli masz problem z odciskami, zgrubieniami, twardą skórą na palcach, to sięgnij po sprawdzoną klasykę: maść Rekord Łuszczy. To preparat, który działa punktowo, ale konkretnie. Możesz go nakładać miejscowo - na zrogowaciałą skórę lub niewygodne miejsca po butach. Już po kilku dniach zauważysz różnicę, a stopy będą wyglądać i czuć się znacznie lepiej.

Steper - niepozorny, ale potrzebny

Plaża, basen, sauna, hotelowy prysznic - wszędzie tam łatwo złapać infekcję. Właśnie dlatego warto mieć przy sobie Steper, czyli preparat przeciwgrzybiczy w sprayu. Można go stosować profilaktycznie - codziennie, po powrocie z miejsc, gdzie chodzisz boso. To szczególnie ważne latem, kiedy pot i wilgoć tworzą idealne warunki do rozwoju grzybów. Lepiej zapobiegać niż leczyć.

Regenerum do pięt - zamiast szorowania

Jeśli nie jesteś fanką pumeksów, tarek i elektrycznych frezarek, to regenerum do pięt będzie twoim nowym sprzymierzeńcem. To regenerujący preparat o konsystencji gęstego serum, który zmiękcza i wygładza skórę bez mechanicznego ścierania. Idealny do stosowania na noc, po kąpieli, kiedy skóra jest rozgrzana i bardziej chłonna.

Pielęgnacja stóp 123RF/PICSEL 123RF/PICSEL

Domowy peeling cukrowy z olejem kokosowym

Nie masz nic pod ręką? Wymieszaj 2 łyżki cukru z łyżką oleju kokosowego i gotowe. Taką mieszanką możesz masować stopy przez kilka minut - złuszcza martwy naskórek, nawilża i zostawia skórę miękką jak po zabiegu. Możesz dodać kilka kropel olejku eterycznego (np. miętowego), jeśli chcesz efekt chłodzenia.

Sól i ocet - prosta kąpiel z efektem wow

Do miski z ciepłą wodą dodaj garść soli kuchennej i łyżkę octu jabłkowego. Zanurz stopy na 15-20 minut. Ten domowy rytuał nie tylko zmiękcza skórę, ale działa antybakteryjnie, redukuje nieprzyjemne zapachy i przy regularnym stosowaniu pomaga utrzymać stopy w świetnej kondycji.

Paula Niemczynowicz: Do macierzyństwa stajemy bez kompetencji INTERIA.PL