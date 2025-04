Kiedy warto zastrzec swój dowód osobisty?

Kradzież tożsamości to wciąż realne zagrożenie. Jak wynika z danych udostępnionych przez Związek Banków Polskich w III kwartale 2024 r. łączna kwota prób wyłudzeń kredytów wyniosła aż 81,7 mln zł. Każdego dnia próbowano wyłudzić na skradzione dane osobowe łącznie 888 tys. zł! A są to informacje tylko o próbach udaremnionych. Skala wyłudzeń, do których doszło, nie jest znana.