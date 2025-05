Co przyniesie sobota, 24 maja? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Barana

Karta Królowa Buław

W relacjach prywatnych trzeba będzie zrównoważyć swoją przebojowość i nastawienie na cel oraz empatię, sympatię do ludzi, chęć porozumienia się. Otoczenie przyjmie Cię z radością, jeśli pokażesz, że chcesz wykorzystać swoje przywódcze talenty dla jego dobra. Pewna szara myszka bardzo Cię podziwia. W finansach możesz otrzymać dobrą radę od kobiety.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Byka

Karta Rycerz Kielichów

W życiu osobistym możesz mieć do czynienia z osobą, która ulega swoim zachciankom i popędom. Ten ktoś potrafi być czarujący i ma dużą władzę nad otoczeniem, ale nie umie podtrzymać żaru miłości, szybko się zniechęca i… zrzuca odpowiedzialność na Drugą Stronę. W finansach możesz zdobyć pieniądze na biznesie, który jednak szybko wytraci impet.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Bliźniąt

Karta 5 Kielichów

W relacjach prywatnych widać smutek, poczucie opuszczenia. Kto zdoła utulić Cię w tym żalu? Nie szukaj przypadkowych osób. Masz dwie ręce, więc obejmij się nimi. Poczuj siłę i ciepło płynące z Twojego ciała. Jesteś dla siebie całym światem i wystarczysz sobie w takich chwilach za całe uniwersum. W finansach nie skupiaj się na stratach do granic absurdu.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Raka

Karta 6 Kielichów

W relacjach prywatnych będzie istniała teraz pokusa, by powrócić do tego, co znane. Znajomość z przeszłości, eks-partner, starzy znajomi… Niektóre z tych spotkań okażą się miłe i owocne, zaś inne w najlepszym wypadku mogą stać się wielką stratą czasu. Nie popadaj w sentymentalizm. W finansach uważaj, by ktoś nie naciągnął Cię w myśl wieloletniej przyjaźni.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Lwa

Karta 2 Kielichów

W relacjach prywatnych możliwa będzie randka, spotkanie, przyjemność z kontaktu z drugim człowiekiem. Nie myśl o swoich wadach, gdy Druga Strona widzi same zalety. Etap różowych okularów bywa zwodniczy, ale to właśnie on nadaje życiu smak i sprawia, że miłość jest taka absorbująca. W finansach możesz trafić na idealnego partnera biznesowego.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Panny

Karta Królowa Mieczy

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kimś, kto za wszelką cenę dąży do pokoju. Nie stanie on do bitki w obronie "honoru", puści obelgę mimo uszu. Wie bowiem, że decyzje podjęte w mgnieniu oka często zostają z człowiekiem na lata. Nauczył się tej zasady w bardzo przykry sposób. W finansach pamiętaj, że człowiek zdesperowany jest bardzo niebezpieczny.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Wagi

Karta 7 Denarów

W relacjach prywatnych czas zebrać owoce własnej pracy. Jeśli związek nie jest na tym etapie, jakiego oczekujesz, to być może trzeba będzie rozejrzeć się za innym przyjemnym poletkiem… W miłości wytrwałość ma wielkie znaczenie, ale nie wolno też podlewać uschniętego kwiatu... W finansach pewna inwestycja powinna już zacząć się zwracać. Sprawdź, czy tak jest.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Skorpiona

Karta 6 Mieczy

W życiu osobistym trzeba będzie spróbować nowych rzeczy, odbyć podróż - tak fizyczną, jak duchową. Nie bierz na siebie problemów dorosłych, samodzielnych ludzi. Opiekuj się tylko tymi, którzy naprawdę bez Ciebie sobie nie poradzą, a całą resztę trzymaj grzecznie na dystans. W finansach rób wszystko, aby nie ponosić samodzielnie kosztów. Skorzystaj ze wsparcia.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Strzelca

Karta Król Buław

W relacjach prywatnych warto pokazać, że jesteś osobą asertywną i bardzo aktywną, a jednocześnie delikatną i czułą. Możesz przestraszyć przeciwników, ale co, jeśli zlękną się też ludzie, na których Ci zależy? Pewne osoby mają liczne przymioty, ale nie zalicza się do nich odwaga. W finansach trzeba podjąć odważne decyzje i szykować się na konfrontację.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Koziorożca

Karta Rycerz Buław

W relacjach prywatnych odważnie spójrz w oczy ludziom, których serca tkwią w przeszłości, a chcą oni wpływać na Twoją przyszłość. Żaden sentyment ani wyrzuty sumienia nie mogą wpływać na Twoje decyzje. Jesteś wolnym duchem. Jeśli masz do czegoś wracać, to tylko po to, by rozprawić się z tym raz na zawsze. W finansach możesz odbyć korzystną podróż.

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na sobotę dla Wodnika

Karta Siła

Czy znasz baśń o pięknej i bestii? Urocza dziewczyna pokochała potwora. Ten uwierzył w siebie i stał się księciem. Wiele z nas marzy, że oswoi zło w drugim człowieku, wyciągnie z niego to, co najlepsze. Pamiętaj tylko, że bestia nie zmieniła się dzięki magicznej różdżce, ale siłą własnej woli. W finansach trzeba obłaskawić czyjeś emocje, aby iść do przodu.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Ryb

Karta Umiarkowanie

W relacjach prywatnych czas wyjść z zamkniętego obiegu zblazowanego towarzystwa, które wszystko już widziało i niczym się nie zachwyca. Nie ma co trwonić życia na letnie emocje i biernie obserwować, jak godziny przepływają przez palce. Zwróć się ku tym, którzy mają w życiu cel i potrafią się nim ekscytować. W finansach możesz uwolnić się od jakiejś zależności.

