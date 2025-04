Lubisz kawę? Sprawdź, czy nie popełniasz któregoś z tych błędów

Picie kawy o złej porze

Jak to możliwe, skoro sami wspominamy we wstępie o kawie będącej częścią porannego rytuału? Chodzi o spożycie jej bezpośrednio po przebudzeniu, które nie jest najlepszym pomysłem. Wynika to z tego, że wczesnym rankiem poziom kortyzolu - hormonu odpowiedzialnego za naturalne pobudzenie organizmu - jest najwyższy. Wypicie kawy w tym momencie nie daje pożądanego efektu. Z czasem organizm może się też przyzwyczaić do kofeiny, a to doprowadzi do tego, że przestanie być skuteczna.

Idealnym momentem na pierwszą filiżankę kawy jest czas około 60-90 minut po przebudzeniu, gdy poziom kortyzolu zaczyna spadać. Dzięki temu kofeina działa efektywniej i pozwala uniknąć nagłych spadków energii w ciągu dnia.

Mielenie kawy na zapas

Świeżo mielona kawa to podstawa intensywnego aromatu i głębokiego smaku. Wielu kawoszy ułatwia sobie życie, mieląc większą ilość ziaren na zapas. Jak się okazuje - to ogromny błąd! Po zmieleniu kawa bardzo szybko traci swoje właściwości - już po kilkunastu minutach kontaktu z powietrzem zaczyna się utleniać, a to prowadzi do wręcz ekspresowej utraty aromatu.

Najlepszym rozwiązaniem jest mielenie ziaren bezpośrednio przed parzeniem. W tym celu warto zainwestować w praktyczne akcesorium: ręczny młynek do kawy albo elektryczny młynek do kawy. Pierwszy z nich jest tańszy, jednak drugi zapewnia większą wygodę i funkcjonalność. Bez względu na to, którą opcję wybierzesz - koniecznie zajrzyj do sklepu Coffeedesk, w którym znajdziesz wiele innych akcesoriów do parzenia kawy i herbaty.

Złe przechowywanie ziaren

Kawa bardzo łatwo chłonie wilgoć i zapachy z otoczenia, które - jak możesz się domyślać - wpływają negatywnie na jej smak. Trzymanie ziaren w oryginalnym opakowaniu, w pobliżu piekarnika czy w lodówce to jedne z najczęściej popełnianych błędów.

Jak zatem to robić? Najlepszym sposobem na zachowanie świeżości kawy jest przechowywanie jej w szczelnym, nieprzezroczystym pojemniku (najlepiej ceramicznym lub metalowym), w chłodnym i suchym miejscu. Od razu uprzedzamy: lodówka nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ kawa może pochłaniać zapachy innych produktów spożywczych.

Dodawanie zimnego mleka do kawy

Jeśli pijesz kawę z mlekiem, sposób jego dodawania ma ogromne znaczenie. Wiele osób popełnia duży błąd, wlewając je od razu po wyjęciu z lodówki. Efekt? Mała czarna (a raczej już biała) natychmiastowo obniża swoją temperaturę, a to wpływa negatywnie i na jej smak, i na charakterystyczną teksturę kawy.

Najlepszym rozwiązaniem jest sięgnięcie po specjalne akcesorium. To spieniacz do mleka, którego należy używać przed dolaniem płynu do kawy, i to nawet jeśli nie przygotowujesz latte czy cappuccino. Odpowiednia temperatura (około 60-65°C) sprawia, że mleko staje się słodsze i lepiej komponuje się z kawą.

Zalewanie kawy wrzątkiem

Jeśli zalewasz małą czarną wrzątkiem, możesz nieświadomie psuć jej smak. Zbyt wysoka temperatura wody powoduje, że kawa staje się gorzka i traci swój naturalny aromat. Optymalna temperatura do parzenia to około 90-96°C - można ją osiągnąć, odczekując 30-60 sekund po zagotowaniu wody.

Podobnie jest w przypadku ekspresów - jeśli woda jest zbyt gorąca, ekstrakcja przebiega nieprawidłowo i powoduje, że w napoju wyczuwalna jest nadmierna goryczka.

Jeśli chcesz, żeby Twoja kawa za każdym razem smakowała perfekcyjnie, pamiętaj o tym, aby mielić ją bezpośrednio przed zaparzeniem, przechowywać w szczelnym pojemniku i nie zalewać jej wrzątkiem. A jeżeli zależy Ci nie tylko na smaku, ale także na pobudzających właściwościach - odczekaj przynajmniej godzinę po przebudzeniu, zanim sięgniesz po filiżankę kawy.

Artykuł sponsorowany