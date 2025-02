Podróżuj stylowo – jak Nowa California łączy elegancję i funkcjonalność?

Czy można połączyć luksus z przygodą na kółkach?

Zdecydowanie tak! Nowa California kontynuuje swoją legendarną tradycję, oferując nowoczesny design, który nawiązuje do bogatego dziedzictwa tego modelu. Jednolite i dwukolorowe wykończenia nadają pojazdowi charakteru, a kombinacje takie jak Mono Silver z Energetic Orange czy Candy White ze Starlight Blue sprawiają, że kamper przyciąga spojrzenia na każdej drodze. Mimo zwiększonej długości do 5173 mm, pojazd pozostaje smukły i elegancki, nie przekraczając wysokości dwóch metrów, co ułatwia parkowanie w standardowych miejscach. Wnętrze wykonane z wysokiej jakości materiałów, w tym tkaniny Mélange Raven, oraz ambientowe oświetlenie tworzą atmosferę luksusu, jakiej można oczekiwać w najlepszych hotelach. Przebudowany kokpit wyposażony w skórzaną, wielofunkcyjną kierownicę oraz 10-calowy wyświetlacz dotykowy sprawia, że prowadzenie tego samochodu to naprawdę czysta przyjemność. Poczuj się jak w domu.

W jaki sposób California łączy funkcjonalność z codziennymi potrzebami?

California nie jest wyłącznie kamperem weekendowym. To pojazd, który doskonale integruje się z codziennym życiem. Modularne siedzenia można z łatwością dostosować do aktualnych potrzeb, czy to przewożąc pasażerów, czy też transportując sprzęt sportowy. Tylne indywidualne fotele można wymontować lub przekształcić w wygodne łóżka, podczas gdy przednie obracają się o 180 stopni, tworząc przytulną przestrzeń wypoczynkową. Podwójne przesuwane drzwi znacząco ułatwiają załadunek zakupów czy sprzętu, a lekkie tylne siedzenia można przearanżować, aby pomieścić długie przedmioty, takie jak deski surfingowe czy rowery. Adaptacyjny tempomat, asystent pasa ruchu oraz elektryczny hamulec postojowy to tylko niektóre z funkcji, które czynią codzienne użytkowanie Californii bezstresowym i komfortowym doświadczeniem.

California w trzech strefach

Nowa California wprowadza rewolucyjną koncepcję trzech stref funkcjonalnych, dostępnych dzięki standardowym podwójnym drzwiom przesuwnym. Przebudowana kuchnia z gazową płytą grzejną, zlewem i lodówką jest dostępna zarówno z wnętrza pojazdu, jak i z zewnątrz, co znacząco zwiększa komfort podczas biwakowania. Zewnętrzny składany stół oraz opcjonalna markiza tworzą idealną przestrzeń do relaksu na świeżym powietrzu. Nowoczesna technologia pozwala kontrolować wszystkie funkcje kampera z trzech różnych punktów: za pomocą specjalnej aplikacji California (m.in. zamieniającą samochód w inteligentny dom), poprzez aplikację wbudowaną w system pojazdu, z jednostki sterującej wewnątrz kampera.

Zielona California

California oferuje również opcje ekologiczne, w tym hybrydę plug-in (eHybrid), która łączy silnik elektryczny z jednostką TSI, zapewniając nie tylko efektywność, ale również imponujące możliwości holowania. Ta wszechstronność sprawia, że California doskonale sprawdza się zarówno podczas dalekich podróży, jak i krótkich weekendowych wypadów, zawsze zapewniając najwyższy poziom komfortu i stylu.

Odwiedź Californię

W świecie, gdzie granica między luksusem a praktycznością często wydaje się niemożliwa do przekroczenia, Volkswagen California udowadnia, że można mieć wszystko. To pojazd dla tych, którzy nie chcą iść na kompromisy - pragną cieszyć się przygodą bez rezygnacji z elegancji, komfortu i nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Nowa California redefiniuje sposób, w jaki myślimy o podróżowaniu, oferując doświadczenie, które jest równie stylowe, co funkcjonalne.