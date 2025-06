Ogórki kiszone są doskonałym, naturalnym prebiotykiem , który wzmacnia odporność organizmu i prozdrowotnie wpływa na funkcjonowanie układu pokarmowego. Ogórki kiszone są doskonałym źródłem witamin z grupy B, C, K, E i A , które mają niebagatelny wpływ na skórę, włosy czy paznokcie .

W tych popularnych kiszonkach znajduje się również m.in. magnez, fosfor i potas , co jest niezwykle istotne, gdy mowa o prawidłowym funkcjonowaniu układu kostnego .

Ponadto spożywanie ogórków kiszonych pozwala na wzbogacenie naszej mikrobioty , przede wszystkim ze względu na błonnik pokarmowy , antyoksydanty i wspomnianą witaminę C.

Z uwagi na dużą zawartość witaminy C, ogórki kiszone pomagają zwalczać infekcje i przeziębienie , dlatego warto po nie sięgać szczególnie w tzw. okresie grypowym. Gdyby tego było mało, ogórki kiszone pomagają w odbudowaniu flory jelitowej , obniżają poziom cholesterolu we krwi, zmniejszają ryzyko wystąpienia miażdżycy oraz chorób serca, ale także zapobiegają migrenom i wykazują działanie obniżające stres .

Ogórki kiszone mogą być przyrządzone na różne sposoby, a stosując do pewnej zasady, sprawimy, że po okresie leżakowania w spiżarni nadal będą chrupiące i zarazem soczyste. W zasadzie powinnyśmy się wystrzegać pewnego błędu, który nader często przesądza o nieodpowiednim kiszeniu ogórków, co sprawia, że stają się one niejadalne.