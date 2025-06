- Alinkę poznałem w klubie fitness, do którego chodziłem czasem na siłownię. Kilka razy zauważyłem bardzo ładną kobietę, która regularnie pojawiała się w klubie. Pewnego dnia zobaczyłem jak wychodzi z zajęć zumby i powiedziałem "dobry wieczór". Ona uśmiechnęła się do mnie w taki sposób, że ośmieliła mnie do rozpoczęcia rozmowy. W ten sposób od słowa do słowa - trwało to kilka tygodni - zaczęliśmy się spotykać i okazało się, że oboje jesteśmy samotni - opowiada Tomasz.