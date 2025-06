W sklepach zielarskich i aptekach można znaleźć suszone liście morwy białej, a także sok z tego cennego surowca. Włączenie do diety nie będzie więc problematyczne, nie będziemy musieli zastanawiać się, jak przemycić je jadłospisu. A warto to zrobić, ponieważ najcenniejszą właściwością liści morwy białej jest zdolność do naturalnej regulacji poziomu cukru we krwi.