Ponadczasowe i modne drzwi wewnętrzne

Drzwi wykończone mistrzowsko wykonanymi okleinami przykuwają uwagę wyjątkową estetyką. Za sprawą perfekcyjnie odwzorowanego usłojenia, głębi koloru i precyzji wykończenia są prawdziwą ozdobą wnętrza. Skrzydła z okleiną do złudzenia przypominającą drewno wnoszą do przestrzeni życie i ruch. Ciemniejsze wybarwienia, jak głęboki orzech, dodają wnętrzu głębi i dramatyzmu. Z kolei jasne odcienie (np. bielony, szary lub naturalny dąb) rozpraszają światło, rozjaśniając nawet ponure korytarze.

Lubisz mocniejsze kolory? Nie rezygnuj z nich, ale zrób to z głową. Zamiast montować różnokolorowe drzwi wzdłuż korytarza, co może dać efekt chaosu, wybierz poboczne pokoje . Łazienka, garderoba czy pokój dziecka - w tych pomieszczeniach kolorowe drzwi sprawdzą się najlepiej. Będą ciekawym elementem dekoracyjnym, ale nie zdominują całego mieszkania. Dostaniesz to, czego chcesz - odrobinę żywego koloru, ale bez przesady, która mogłaby zaburzyć harmonię całej przestrzeni.

Ponadczasowe i modne drzwi to sztuka równowagi między tym, co trwałe, a tym, co aktualne. To minimalizm, który nie próbuje być na siłę oryginalny i drewno, które zachwyca naturalnym charakterem. To przeszklenia, które przepuszczają światło, nie zabierając prywatności.