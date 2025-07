Mózg w formie po sześćdziesiątce

Choć drzemki często kojarzą się z dziećmi lub leniwymi popołudniami, okazuje się, że mogą być one sekretem do zachowania sprawności umysłowej w starszym wieku.

Badania opublikowane w czasopiśmie "Sleep Health" wskazują, że regularne, krótkie drzemki mogą spowolnić procesy neurodegeneracyjne, które naturalnie zachodzą wraz z wiekiem. Dlaczego tak się dzieje i ile trzeba spać?

Co mówią badania na temat popołudniowych drzemek?

Naukowcy z Wielkiej Brytanii, USA i Urugwaju przeanalizowali dane ponad 35 tysięcy osób w wieku od 40 do 69 lat. Zbadali związek między genetyczną predyspozycją do drzemania a objętością mózgu.

Wyniki? Osoby regularnie drzemiące miały mózgi większe o około 15 cm³, co odpowiada spowolnieniu starzenia się mózgu o 2,6 do 6,5 roku!

Drzemka to eliksir młodości dla mózgu

Z wiekiem naturalnie dochodzi do zmniejszania się objętości mózgu, zwłaszcza w obrębie struktury o nazwie hipokamp. Za co odpowiada?

Pomaga on "przenosić" informacje z pamięci krótkotrwałej do długotrwałej, czyli zapamiętywać fakty, zdarzenia i doświadczenia. Do tego odpowiada za orientację przestrzenną, działa jak wewnętrzny GPS. Umożliwia zapamiętywanie np. drogi do domu. Dzięki hipokampowi możliwe jest przyswajanie nowych informacji, uczenie się i tworzenie skojarzeń.

Również w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera, hipokamp ulega skurczeniu, a to wiąże się z pogorszeniem pamięci, trudnościami w nauce nowych rzeczy i problemami z orientacją.

Dlatego tak ważne są działania chroniące jego funkcję, takie jak odpowiednia dieta, sen, aktywność fizyczna, trening umysłu i jak pokazują badania - również krótkie drzemki!

Jak drzemać, żeby odmłodzić mózg?

Eksperci zalecają drzemki trwające od 10 do 30 minut. Taka długość pozwala na regenerację bez wchodzenia w głębokie fazy snu, co mogłoby prowadzić do uczucia senności po przebudzeniu.

Dłuższe drzemki, trwające ponad godzinę, mogą być mniej korzystne i wiązać się z ryzykiem zaburzeń snu nocnego.

Optymalny czas na drzemkę to wczesne popołudnie, między godziną 13:00 a 15:00. Drzemki w tym czasie nie zakłócają nocnego snu i pozwalają na pełne wykorzystanie ich regeneracyjnych właściwości.

Czy można przedobrzyć z drzemką?

Choć regularne drzemki mogą wspierać zdrowie mózgu, warto zachować umiar. Badania wskazują, że nadmierne drzemanie, zwłaszcza trwające ponad godzinę dziennie, może być z kolei związane z wyższym ryzykiem rozwoju choroby Alzheimera. Dlatego ważne jest, by drzemki były krótkie i regularne.

Jak wprowadzić drzemki do codziennej rutyny?

Znajdź spokojne miejsce: Ciche i ciemne pomieszczenie sprzyja szybkiemu zasypianiu. Ustal stałą porę: Regularność pomaga organizmowi przyzwyczaić się do drzemek. Używaj budzika: Aby uniknąć zbyt długiego snu, ustaw alarm na 30 minut. Unikaj drzemek późnym popołudniem: Mogą one zakłócić nocny sen.

Regularne, krótkie drzemki w ciągu dnia mogą być prostym i skutecznym sposobem na utrzymanie zdrowia mózgu po sześćdziesiątce. Pamiętaj jednak, by zachować umiar i dostosować długość oraz porę drzemek do własnych potrzeb.

Źródło: Paz V. i wsp. "Is there an association between daytime napping, cognitive function, and brain volume? A Mendelian randomization study in the UK Biobank". Sleep Health Journal, 2023

