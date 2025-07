Dlaczego zlew w kuchni się zatyka?

Najczęstszą, a jednocześnie najbardziej prozaiczną przyczyną niedrożności kuchennego zlewu są resztki jedzenia i tłuszcz, a także osad z kamienia. W codziennym pośpiechu często spłukujemy do odpływu niewielkie ilości resztek posiłków i napojów, drobne obierki warzyw i owoców, fusy z kawy, herbaty i ziołowych naparów. Te pozornie niegroźne resztki mogą z czasem utworzyć lepką, trudną do usunięcia masę, która gromadzi się w rurach. W dalszej perspektywie prowadzi to do częściowego lub całkowitego zatkania odpływu.

Największymi winowajcami są:

tłuszcze i oleje , które oblepiają rury i przyciągają do siebie inne zanieczyszczenia;

fusy z kawy i herbaty - łatwo gromadzą się w zakamarkach;

resztki skrobiowe, np. makaron, ryż, ziemniaki, które pęcznieją w odpływie.

Dlaczego zlew w kuchni się zatyka? Winne są codzienne nawyki 123RF/PICSEL

Domowy sposób na zatkany zlew. Obejdzie się bez żrącej chemii

Wiele można mówić o regularnych porządkach, ale życie pisze swoje scenariusze. Przez pośpiech i nieuwagę łatwo jest doprowadzić do sytuacji, w której odpływ odmówi posłuszeństwa. Działać trzeba od razu. W tym celu zajrzyj do kuchennej szafki. Poszukiwania koncentrujemy na tradycyjnej, babcinej metodzie. Soda oczyszczona jako domowy sposób na zatkany zlew sprawdza się znakomicie.

Jej właściwości sprawiają, że bardzo dobrze nadaje się do rozpuszczania zalegających osadów i tłuszczu. Jednocześnie pomaga zdezynfekować odpływ, zneutralizować brzydkie zapachy i odświeżyć rury bez ryzyka ich uszkodzenia.

Jak odetkać zlew sodą oczyszczoną?

Sprawdzony sposób jest wyjątkowo prosty. Należy jednak nadmienić, że największą skuteczność przynosi przy pierwszych oznakach powstania zatoru w rurach. Z działaniem nie należy więc zwlekać.

Bezpośrednio do odpływu wsyp 1/2 szklanki sody oczyszczonej. Następnie wlej 3 szklanki wrzącej wody. Zostaw na 15-20 minut. Następnie przepłucz letnią wodą. Zlewozmywak ponownie będzie nadawał się do użytku. Jeśli jednak zauważysz, że woda nadal nie spływa momentalnie, całą procedurę powtórz - bywa to konieczne przy bardziej uporczywych zatorach.

Lepiej zapobiegać, niż leczyć

Przestrzeganie kilku prostych zasad to klucz do drożnych rur i braku awarii. Nigdy nie wylewaj tłuszczu do zlewu. Ostudzony olej i inne produkty tego rodzaju wyrzucaj do pojemnika na odpady zmieszane. Używaj sitek na odpływ - prosty gadżet pozwoli zatrzymać większe kawałki jedzenia i kuchennych odpadków. Raz w tygodniu spłukuj odpływ wrzątkiem, aby zapobiegać tworzeniu się osadów.

Nietypowe zastosowania sody Interia DIY Interia DIY