W życiu osobistym mogą pojawić się nowe uczucia, nowa miłość, zauroczenie, wątpliwość co do stałego, "starego" związku. Jeśli jesteś w jakiejś stagnacji, to teraz pojawi się ktoś, kto wyrwie cię z marazmu, zaoferuje nowe rozwiązania. Nie pozostawi przy tym dużo czasu do namysłu. W finansach musisz działać konsekwentnie i szybko wykorzystać przelotną okazję.