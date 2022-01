Pochodząca z Teksasu YouTuberka i Influencerka Adalia Rose nie żyje. Dziewczyna zyskała międzynarodową rozpoznawalność dzięki teledyskowi do utworu "Gangam Style" zespołu PSY w którym zatańczyła w 2012 roku. Od tego czasu grono jej fanów sukcesywnie się powiększało.

Adalię Rose na Facebooku obserwowało aż 12 milionów użytkowników. Na Instagramie twórczyni internetowa zgromadziła 379 tysięcy obserwatorów.

YouTuberka zmarła 12 stycznia. Adalia Rose miała zaledwie 15 lat, jednak od urodzenia cierpiała na nieuleczalną, niezwykle rzadką chorobę - progerię.

12 stycznia 2022 roku o godzinie 19:00 Adalia Rose Williams została uwolniona z tego świata. Weszła do niego po cichu i po cichu z niego wyszła. Dotknęła MILIONY ludzi i pozostawiła swój ślad w każdym, kto ją znał. Nie cierpi już z powodu bólu i teraz tańczy do muzyki, którą kocha możemy przeczytać w poście opublikowanym na Instagramie Adalii Rose.

Instagram Post

Progeria: Jak się objawia?

Reklama

Progeria, potocznie nazywana jest "przedwczesną starością". To niezwykle rzadki, genetycznie uwarunkowany zespół, który powoduje, że organizm starzeje się szybciej. Pierwsze objawy progerii zazwyczaj pojawiają się około 2 roku życia. Średnia długość życia osób cierpiących na tę chorobę wynosi około 13 lat.

Chorzy na progerię charakteryzują się specyficznym wyglądem. Już w wieku kilku lat ich skórę zaczynają pokrywać widoczne zmarszczki i bruzdy. Policzki stają się zapadnięte, przez co nos wydaje się bardziej wydatny. Osoby cierpiące na ten zespół, są łyse i niskorosłe, a ich czaszka nie jest proporcjonalna w stosunku do reszty ciała (jest większa). Umysłowo są to jednak w pełni sprawni ludzie.

Wiek organizmu chorych zmienia się bardzo szybko. Lekarze podają, że w ciągu kalendarzowego roku ich ciało może posunąć się o 8 do 10 lat. To sprawia, że chociaż pacjenci umierają w wieku nastoletnim, kondycja ich organizmu jest porównywalna z kondycją niespełna 100-letnich starców.

Zobacz również: Progeria. Gdy dzieci starzeją się szybciej niż rodzice



Adalia Rose zmarła. Rodzina YouTuberki pogrążona w żałobie

Adalia Rose dzięki swojej internetowej działalności sprawiła, że wiedza społeczeństwa na temat progeri znacznie wzrosła. 15-latka pozostawiła pogrążoną w żałobie rodzinę, która nie może pogodzić się ze stratą.

Naprawdę chciałbym, żeby to nie była rzeczywistość, ale niestety to się wydarzyło. Dziękujemy wszystkim, którzy kochali ją i wspierali. Dziękuję wszystkim jej lekarzom i pielęgniarkom, którzy pracowali przez LATA, aby utrzymać ją przy życiu. Chcielibyśmy teraz opłakiwać tę ogromną stratę w samotności tłumaczą bliscy YouTuberki.

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

***

Przeczytaj również:



Urlop menstruacyjny: Fanaberia czy krok naprzód?

Nerwica niedzielna: Gdy wolny dzień staje się koszmarem

Halitoza, czyli nieprzyjemny zapach z ust. Przyczyny problemu

Zobacz również: