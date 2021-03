Agnieszka Kotońska jakiś czas temu sporo schudła, a jej metamorfozę śledzili wierni fani. Teraz wygląda na to, że Agnieszka wciąż gubi zbędne kilogramy!

Zdjęcie Agnieszka Kotońska zdobyła sławę dzięki programowi "Gogglebox. Przed telewizorem" /screen /YouTube

Agnieszka Kotońska wraz ze swoją rodziną podbiła serca telewidzów. W programie "Gogglebox. Przed telewizorem", komentując telewizyjne seriale i reality-show, zdobyli sympatię fanów swoim poczuciem humoru i szczerością.

Kotońscy korzystając z chwili sławy wyremontowali swoje mieszkanie, ale to nie koniec zmian.



Agnieszka, gdy pojawiła się pierwszy raz na ekranie telewizorów, była puszysta i preferowała inny styl ubierania się, niż obecnie.



W trakcie trwania programu zapragnęła schudnąć i zmienić swój wygląd. Tak też się stało - chudła na potęgę za sprawą ćwiczeń na siłowni i zbilansowanej diety.



Obecnie może chwalić się szczupłą sylwetką i młodzieżowym wyglądem! Najnowsze zdjęcie doskonale o tym świadczy. Aga pozuje do niego w kusej sukience, prezentując bardzo zgrabne nogi.



W komentarzach internauci wprost nie mogli uwierzyć, że to Kotońska!



"Aga wyglądasz zjawisko", "Wygląda Pani pięknie", "Agnieszka wyglądasz jak rakieta. Wiek to tylko cyferki" - pisali fani, nie mogąc nachwalić się pięknej celebrytki.

