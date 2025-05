Soda oczyszczona to idealny środek do czyszczenia dywanów. Odświeża kolory i zwalcza nieprzyjemne zapachy. Proszek wystarczy rozsypać na całym dywanie (nie przesadzaj z ilością) i pozostawić na co najmniej godzinę. Dla lepszego efektu do sody można dodać kilka kropel olejku eterycznego, który nada przyjemny zapach tekstyliom. Później należy jedynie dokładnie odkurzyć dywan.