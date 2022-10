Wychowała się w mazurskiej wsi Stary Gieląd pod Mrągowem, na co dzień mieszka i pracuje w Warszawie, a odpoczywać lubi w Szczyrku. Tam też wraz z mężem, biznesmenem Mikołajem Gauerem, zainwestowali w pensjonat. Luksusowy dwupiętrowy dom jest już ukończony i niebawem pojawią się w nim pierwsi goście.

Nad tym miejscem pracowaliśmy dwa lata... Nasz ukochany Szczyrk, dom położony wśród drzew, na zboczu góry, pięć minut do wyciągu i pięć minut na szlak górski i rowerowy. Nadal często tam bywamy, ale od teraz oddajemy również w gościnę. napisała na swoim Instagramie pod galerią zdjęć przedstawiającą jej hotelik.

Dom jest bardzo nowoczesny, ale jest w nim też sporo akcentów nawiązujących do lokalnego folkloru. Jest kominek, dekoracyjne bale pod sufitem i wstawki z kamienia w ścianach. Jeśli chodzi o stolik wykonany z pni drzewa, to drewno pochodzi ze starej górskiej chaty przeznaczonej do rozbiórki.

Wnętrze zaprojektowaliśmy z mężem sami i szczerze... wyszło tak, jak marzyliśmy! przyznała aktorka

W sekcji komentarzy dodała, że inspirowali się chatkami rodem ze szwajcarskich i francuskich Alp.

Internauci są zachwyceni wnętrzami pensjonatu. Piszą, że na zdjęciach wygląda bajecznie.

Do tej pory takie miejsca oglądałam jedynie na zagranicznych profilach. Zdecydowanie podzielam państwa gust! Pięknie Wam to wyszło.

Miejsce jak z bajki… gratulacje! Mam nadzieje, że będzie okazja odwiedzić Wasze cudne miejsce. komentowali internauci

Agnieszka Sienkiewicz jak widać jest dumna, że swojego sukcesu. Nie ma się co dziwić - obiekt jest urządzany w znakomitym guście, a aktorka zadbała o najdrobniejszy szczegół. Z pewnością gości nie będzie tam brakowało.

