Agnieszka Włodarczyk w ubiegłym roku po raz pierwszy została mamą. Razem z Robertem Karasiem wspólnie wychowują syna Milana. Na instagramowym profilu nie brakuje nie tylko rodzinnych zdjęć, ale także przemyśleń aktorki o macierzyństwie.



Nie da się ukryć, że chłopiec króluje na profilu swojej mamy. Aktorka bardzo często publikuje zdjęcia syna i wypowiada się o tym, jak zmieniło się jej życie po porodzie.



Dopiero rok temu udało mi się założyć rodzinę i dobrze, bo bardzo ją doceniam. Długo czekałam na ten spokój w sercu i poczucie, że jestem w odpowiednim miejscu z odpowiednią osobą i niczego, ale to niczego mi nie brakuje.

Agnieszka Włodarczyk postanowiła teraz odnieść się do karmienia piersią. Na Instagramie opublikowała obszerny post, w którym wyjaśniła, że początkowo zakładała karmić piersią przez dwa lub trzy miesiące. Jej syn ma już pół roku i ciężko jej jednak przestać.



Milan skończył pół roku, a ja nadal karmię i ciężko mi przestać. Nie wiem, o co chodzi, może to jakiś wewnętrzny strach przed tym, że nie wykarmię swojego dziecka, kiedy będzie kryzysowa sytuacja? To jest jakieś atawistyczne, pierwotne i niewytłumaczalne… ale tak jest. Przynajmniej u mnie, chociaż Wy też o tym pisałyście w prywatnych wiadomościach.

Aktorka postanowiła szczerze opowiedzieć, jakie ma podejście do karmienia małego Milana. Wyznała, że podjęcie decyzji o zakończeniu karmienia piersią będzie dla niej bardzo trudne.



Na myśl o przerwaniu karmienia chce mi się płakać i żadne racjonalne tłumaczenia nie trafiają do głowy. Fajnie jest przeżyć to na własnej skórze, doświadczyć takiej więzi z dzieckiem i zrozumieć, że jesteśmy częścią natury. A kobiecy biust służy przede wszystkim do wykarmienia swojego potomstwa.

Agnieszka Włodarczyk mogła liczyć na swoje fanki. Pod postem od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy, a internautki zdecydowały się podzielić także swoimi przemyśleniami i doświadczeniami.

