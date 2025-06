Posiada niezwykle intensywny smak. Większość ludzi się go brzydzi.

Jagoda Pazur

Prawdopodobnie dla większości osób spróbowanie go będzie kulinarną barierą nie do pokonania. Z kolei entuzjaści odkrywania nowych smaków zazwyczaj są zachwyceni doznaniami po jego zjedzeniu. Mowa o szpiku kostnym wołowym, który uchodzi za prawdziwy rarytas. Co można z niego przygotować?