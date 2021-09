Agnieszka Woźniak-Starak promienieje! Coś ukrywa?!

Agnieszka Woźniak-Starak zrobiła wszystko, by po niespodziewanej śmierci męża wrócić do normalnego życia. Cały polski show-biznes i fani gwiazdy trzymali za nią kciuki, by odnalazła na nowo szczęście w życiu.

Wiele wskazuje na to, że w końcu jej się to udało i do pewnego czasu uśmiech nie schodzi z jej twarzy.



Wolne chwile spędza z przyjaciółmi i swoimi ukochanymi zwierzętami. Odnalazła nowe hobby - pokochała jazdę konną, a w zimie nie wyobraża sobie urlopu bez wycieczek skiturowych.



Wydaje się być także zadowolona ze swojej pracy i to właśnie sprawia, że ostatnio Agnieszka wprost promienieje! Niedawno pojawiła się na weekend w Krakowie, gdzie ciekawscy zastanawiali się z kim zwiedzała to niezwykle romantyczne miasto.



Teraz na profilu gwiazdy w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie, do którego gwiazda pozuje siedząc... na chmurze!



"Nie ma to jak relaks z głową w chmurach przy muzyce" - napisała rozanielona Agnieszka Woźniak-Starak pod zdjęciem.

Zrelaksowana Agnieszka wygląda wprost fenomenalnie i fani nie szczędzili jej komplementów w komentarzach. Trzeba przyznać, że prezenterka wygląda coraz lepiej z dnia na dzień i chyba wiele osób chciałoby poznać sekret tego szczęścia!



