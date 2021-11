Agnieszka Woźniak-Starak zaliczyła wpadkę?

Agnieszka Woźniak-Starak kocha modę, a moda kocha ją. Odkąd pojawiła się w mediach, eksperymentuje ze swoim stylem.

Oczywiście gwieździe, zwłaszcza na początku kariery, zdarzało się zaliczyć modową wpadkę, ale ostatnio stała się prawdziwą ikoną i inspiracją dla kobiet.



Agnieszka często pokazuje swoje stylizacje w mediach społecznościowych i tam internauci nie szczędzą jej komplementów. Podobnie sytuacja wygląda, gdy pojawia się na oficjalnych imprezach i wówczas olśniewa zebranych.



Ostatnio jednak na jej profilu pojawiło się zdjęcie, gdzie stylizacja dziennikarki jest dyskusyjna.



Agnieszka wybrała szerokie, materiałowe, brązowe spodnie, jasny golf i kamizelkę w odcieniu ciemnego kobaltu. Na głowie gwiazdy zaś pojawił się modny tej jesieni beret.



Trzeba przyznać, że to zestawienie jest dość odważne i nie każdemu może się spodobać. Czy należy to jednak rozpatrywać w ramach modowej wpadki? To zależy od gustu!



