Alec Baldwin nie rozmawia ze swoimi dziećmi o koronawirusie

Pandemia koronawirusa wywołała globalną panikę. I sprowokowała mnóstwo pytań – choćby o to, w jaki sposób mówić dzieciom o tym, co się obecnie dzieje na świecie.

Alec Baldwin i jego żona w ostatnim wywiadzie zdradzili, że nie przekazują swoim pociechom wszystkiego. "Nie ma sensu zarażać ich strachem" - przyznał aktor.

Trwająca pandemia koronawirusa sprawiła, że w wielu krajach - także w Polsce - wprowadzono liczne obostrzenia, które mają pomóc zatrzymać rozprzestrzenianie się infekcji. W konsekwencji tych ograniczeń ludzie muszą całkowicie zmienić swój dotychczasowy styl życia.



Dla rodziców małych dzieci sytuacja jest tym trudniejsza. Wielu z nich zastanawia się, w jaki sposób wytłumaczyć pociechom to, co się dzieje i wyjaśnić, dlaczego nie można iść do kina czy na plac zabaw, a "mama i tata nie chodzą do pracy".

Z podobnym dylematem mierzą się Alec Baldwin i jego żona Hilaria, którzy są rodzicami czwórki dzieci. W przeprowadzonym przez internet wywiadzie dla "The Howard Stern Show", aktor przyznał, że postanowili oszczędzić dzieciom szczegółów związanych z kryzysem wywołanym pandemią.



- Rozmawiamy o tych sprawach w oddzielnym pokoju. Nie mówimy przy dzieciach o tym, co się teraz dzieje. Nie ma sensu zarażać ich strachem. Chcemy, żeby miały szczęśliwe dzieciństwo i czerpały radość z każdego dnia - wyjaśnił.